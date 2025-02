Desescalada: 225.657 castellano y leoneses se suman a la fase 1 mientras gran parte de la población podrá disfrutar de ciertos «alivios»

La apertura sin cita previa de locales de menos de 400 metros cuadrados o de los lugares de culto, aunque en este caso con una limitación de un tercio del aforo, y de diez personas en los velatorios, serán las principales medidas de alivio a partir de este lunes en la mayoría del territorio de Castilla y León , que permanece en fase cero pero para quienes el Gobierno anunció cierta «flexibilidad» dada la mejoría en el avance de la pandemia por el coronavirus COVID-19 que llegó a decretar el estado de alarma el pasado 14 de marzo en España.

La orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) entrará en vigor mañana en los territorios que aún permanecen en fase 0, como son Madrid, Barcelona y su área metropolitana, y gran parte de Castilla y León. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, incidió en la buena evolución que está teniendo la enfermedad y consideró que, aunque no se cumplan las condicioens para superar de una fase a otra, eso no significa que no puedan adoptarse medidas de flexibilidad como las que entrarán en vigor mañana «avaladas desde un punto de vista técnico».

Deporte

Más allá de los comercios y lugares de culto, en el ámbito del deporte profesional y federado, se podrán desarrollar entrenamientos individuales básicos y medios, junto con la apertura de centros de alto rendimiento que deberán aplicar medidas de protección e higiene reforzadas. La confianza del Gobierno es que una semana más tarde, es decir, a partir del próximo 25 de mayo, toda España pueda encontrarse en fase uno.

Hasta que llegue ese momento, la gran parte de ciudadanos de la Comunidad mirarán con cierta envidia a los casi 280.000 castellanos y leoneses que ya han dado un pequeño paso hacia la recuperación de la normalidad, y que se encuentran en esa fase uno, que avanza hacia la luz al final del túnel, de ellos 225.657 pertenecientes a las 42 zonas básicas de salud que se incorporan este lunes a esta realidad (53.500 ya lo hicieron la semana pasada).

Nuevas medidas

También en estas fases el Boletín Oficial del Estado (BOE) contempla nuevas medidas de flexibilidad además de las ya establecida en cuanto a establecimientos y locales comerciales de minoristas, ya que se permitirá la caza y la pesca deportiva y recreativa en todas sus modalidades, siempre que se respete la distancia de seguridad y las medidas de higiene y prevención fijadas por las autoridades sanitarias.