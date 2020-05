Desescalada: Casado, partidaria de «blindar» los 14 días para pasar de fase y «no acelerar»

M. SERRADOR Valladolid Actualizado: 26/05/2020 09:23h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«El paso a la fase 1 es un logro que no podemos malograr; sería terrible volver a la fase 0», aseguró ayer la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien se felicitó por el avance de toda la Comunidad en la desescalada pero no se cansó de pedir responsabilidad a los ciudadanos para mantener la distancia de seguridad y las medidas de higiene que eviten un repunte de la pandemia. Es más, fiel a su máxima de «prudencia», se mostró partidaria de «no acelerar» el proceso y «blindar» los 14 días que fijó el Gobierno de España para pasar de nivel. No obstante, dejó la puerta abierta a avanzar en una semana si los criterios epidemiológicos y sanitarios se cumpliesen en una zona, una posibilidad que también contempla el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa. Pese a todo, Casado insistió en que «no encuentro razones para acelerar» y puntualizó que el criterio de los catorce días para pasar de una fase a otra «no es caprichoso» sino que responde al tiempo de incubación del virus.

De lo que Casado tampoco se apea es de su defensa de las zonas básicas de salud (ZBS) como unidad territorial para la desescalada y advirtió de que «es el sistema que vamos a seguir utilizando». Y por si había alguna duda, el pasado viernes llamó al ministro para aclararle que Castilla y León no había cambiado de criterio, como él dijo en la rueda de prensa, sino que en el salto de ayer las ZBS cubrían toda la provincia.

Con estos principios y a la espera de que a lo largo de la semana se analicen los últimos datos epidemiológicos y sanitarios de cada zona, en este momento la Junta sólo propondría a la comarca del Bierzo para pasar a la fase 2 el próximo lunes. «Tiene sentido», señaló la consejera, quien justificó que se trata de una única área de salud en la que los datos de contagios y de medios disponibles justifican el salto.

Miedo a la movilidad

Sería, por lo tanto, la primera zona en dar el segundo salto, pero la mayoría de la Comunidad aún deberá esperar para, entre otras cosas, que haya movilidad entre provincias, algo que la consejera reconoció que «me da mucho miedo y me preocupa porque puede suponer una nueva explosión de la epidemia». Justificó esta teoría en un reciente estudio del Ministerio que concluye que el 68 por ciento de los contagios está vinculado a la movilidad. «Y si no, que se lo pregunten a los ciudadanos de Segovia», exclamó.

Verónica Casado se refirió también a la demanda realizada por el PSOE para que se abran los consultorios de forma presencial. «Puede dar la impresión de que los hemos cerrado porque nos da la gana pero no es así; la razón es la epidemia», explicó porque «no es por capricho sino por seguridad» y recordó que los ciudadanos deben llamar por teléfono ante cualquier necesidad «y que no deben dejar de hacerlo». «El consultorio está cerrado pero no los profesionales», aclaró, ya que «están en activo y dando respuestas. En este sentido, aseguró que la pandemia obliga a un cambio de mentalidad en la forma de prestar la asistencia sanitaria. «Hay que entender que en otoño puede haber un repunte y por eso trabajamos con el sistema para estar preparados». «Toda la planificación tiene que estar centrada en entender que podemos estar en la interepidemia, en la meseta», concluyó la consejera de Sanidad.