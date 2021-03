UPL descarta su apoyo al PSOE por no tener en cuenta el sentimiento leonesista El procurador de Unión del Pueblo Leonés sí ve razones para una moción de censura, pero no comparte el momento en el que se ha presentado la del PSOE

«Nosotros no podemos aupar a nadie que no sea receptivo a escuchar la palabra de los leoneses que salieron a la calle pidiendo ser una autonomía en febrero del año pasado». Con estas palabras ha rechazado este lunes el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, su apoyo a la moción de censura presentada por el PSOE para desbancar al PP de la Junta de Castilla y León durante el debate celebrado en las Cortes.

Sí está de acuerdo el parlamentario de Unión del Pueblo Leonés con los socialistas en que es «necesario» un cambio, pero «esperábamos que abrieran el debate territorial», en el que, según ha dicho, el candidato presentado por el PSOE para presidir la Junta ha pasado «sólo de forma somera». Por eso, sí influirá en su voto el hecho de que el partido de la rosa no tenga en cuenta la vocación de UPL de construir una región leonesa.

«Hay razones para presentar una moción de censura, sí, pero también las ha habido a lo largo de todas las legislaturas, incluida la presidida por los socialistas», ha manifestado Santos. Por los «desequilibrios territoriales», a los que también ha contribuido el PSOE, ha dicho, hay motivos, pero «no era el momento ni estatégica ni sanitariamente hablando». De hecho, ha indicado que lo que se propone «no es un cambio de políticas, sino de políticos».

Aunque no ha desvelado el sentido de su voto, sí ha quedado claro que no apoyará a Luis Tudanca. Con esta postura, la abstención que ya ha anunciado el procurador de Por Ávila y el respaldo que de Podemos, el PSOE necesita al menos tres votos de Ciudadanos si la exprocuradora de Cs María Montero vota a favor de la moción, algo que todavía no está claro.