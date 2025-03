Denuncia amenazas e insultos en Facebook al ser acusado como el causante de un brote en Guardo

El joven de 27 años, y natural de Madrid, acusado de ser el paciente cero y originar el brote de coronavirus en la localidad palentina de Guardo ha denunciado ante la Policía Nacional la recepción de mensajes con «insultos y amenazas a través de perfiles falsos en la red social Facebook», según la información que recoge la agencia Ical de El Norte de Castilla.

El joven, que trabaja como funcionario público para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la capital, dejó claro que «no ha tenido por qué ser él quien ha contagiado a los positivos de Guardo» y señaló que, debido a su profesión y contacto con todo tipo de población, «llevaba medidas de protección desde hace tiempo por las enfermedades del día a día».

Aun así, aclaró que «se hace pruebas de detección del coronavirus frecuentemente, tras un contacto con un posible positivo», las cuales, en muchas ocasiones, «ha sufragado por su cuenta». En relación a sus visitas a la localidad de la Montaña Palentina, el joven reconoció al rotativo que «el jueves 13 de agosto acudió en Guardo a un centro privado, donde me hice una prueba del coronavirus que dio negativa, tanto en anticuerpos de corta y larga duración».

Tras ello, el joven realizó una vida social normal, con pequeñas reuniones familiares y con amigos , pero recalcó que «siempre cumpliendo con las recomendaciones sanitarias». Después de estos días, regresó a su puesto de trabajo, pero «comenzó a sentirse mal el domingo, por lo que procedió a avisar a sus superiores, a los que comunicó que tenía algún síntoma compatible con el COVID-19».

Acto seguido se aisló y acudió, a través de la sanidad privada, al centro Vithas Arturo Soria, donde recibió un resultado positivo en la prueba de coronavirus, que le fue comunicado el martes 18 de agosto. Por ese motivo, «puso en conocimiento de la situación a sus padres y amigos para que llamen ellos al centro de salud de Guardo y lo digan», afirmó.

El joven subrayó que, «aunque alguna persona con la que había tenido contacto sí que dio positivo, no fue el caso de ningún miembro del grupo de amigos con los que tuvo la comida». «¿Quiere decir eso que lo tenía yo y se lo he contagiado a alguien de Guardo o que lo he podido pillar yo allí?», se preguntó, tras ser acusado de llevar la enfermedad a la localidad palentina.

Por todo ello, comentó que ha puesto los hechos en conocimiento de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional, mientras él permanece aislado en su vivienda de Madrid hasta que la situación se aclare y la enfermedad desaparezca de su organismo.