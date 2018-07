La defensa del novio de la madre de la niña Sara pide la libre absolución El letrado considera que su defendido no comentió los delitos de los que se le acusan y no pegó ni agredió sexualmente a la menor

El abogado defensor de Roberto H.H. pareja de Davinia M.G, madre de la niña de cuatro años, Sara, que falleció en agosto de 2017 víctima de lesiones y abusos sexuales ha solicitado la libre absolución de su representado en este proceso judicial.

El plazo dado por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid para la presentación de los escritos de defensa concluía este miércoles, 25 de julio, con lo que ahora deberá dar por presentados los escritos de los letrados defensores de Roberto y Davinia, ambos imputados por la muerte de la pequeña, y podrá fijar cita para la audiencia preliminar en la que se pondría fecha para juicio oral.

El representante legal de Roberto H.H, presunto autor de las lesiones y abusos sexuales que presentaba la menor Sara, fallecida en el Hospital Clínico de Valladolid el pasado 3 de agosto de 2017, ha solicitado la absolución en su escrito de defensa, ya que considera que no cometió los delitos de los que se le acusa y ni pegó ni agredió sexualmente a la pequeña, hija de su entonces pareja sentimental, informa Ep.

Tampoco le considera autor de los hechos ocurridos el 2 de agosto en el domicilio que compartía la pareja con la niña y su hermana mayor, donde supuestamente fue agredida por el procesado. Para ello, la defensa aporta unas periciales con más de una veintena de testigos.

La pequeña ingresó ese 2 de agosto en el centro hospitalario y fallecía al día siguiente como consecuencia de las graves lesiones que presentaba, incluidos signos de agresión sexual y politraumatismo craneoencefálico.

Por su parte, el abogado defensor de Davinia M.G. también tiene de plazo hasta este miércoles para presentar su escrito y, como informó en su día la prensa local, en el mismo pretendía pedir su libre absolución ya que la considera como «una víctima más» de la actuación de su novio, Roberto H.H, a quien responsabiliza únicamente de las lesiones que sufrió la pequeña Sara.

Las distintas acusaciones también presentaron ya sus respectivos escritos, en los que las cuatro --Fiscalía, acusaciones populares de las asociaciones Adavasymt y Clara Campoamor y la acusación particular que ejerce el padre biológico de la menor-- reclaman prisión permanente revisable para Roberto H.H.

Además, tanto Fiscalía como las dos acusaciones populares reclaman la misma medida para la madre de la niña, con la única diferencia de que la acusación particular del padre biológico solicita la libre absolución de Davinia, para quien no hace petición alguna al considerar que ella no estaba al corriente de la situación y alega que si se hubiera percatado de lo ocurrido habría reaccionado para evitar lo ocurrido.

Mientras tanto, el escrito de calificación del Ministerio fiscal, se considera a Roberto H.H. autor material de seis delitos de maltrato con lesiones en el ámbito familiar, un delito de maltrato habitual, otro de violación a una menor de 16 años y asesinato. Mientras, respecto de la madre le imputa los mismos delitos por omisión, así como otro, este en calidad de autora material, de abandono de menores.

Así, la acusación pública interesa para ambos procesados, por el delito de asesinato, prisión permanente revisable, así como por el resto penas que suman para Roberto 24 años de cárcel y 25 para la progenitora de la pequeña, además de 15 años de libertad vigilada una vez salieran de la cárcel.

Por su parte, Adavasymt imputa a los dos encausados un delito de asesinato, seis delitos de lesiones y otro de maltrato, así como un delito continuado de violación en el caso de Roberto y de abandono de menores en el caso de Davinia, con lo que, amén de la petición de prisión permanente revisable para ambos, esta acusación popular pide para la mujer un conjunto de penas que suma 13 años de cárcel y para el que fuera su novio, 24.

Finalmente, la Asociación Clara Campoamor, representada por Luis Antonio Calvo, observa en la conducta de los procesados delitos de lesiones, con petición de un año por cada uno, un delito de lesiones merecedor de cinco años, otro de maltrato habitual por el que solicita tres años, uno de violación a menor de 16 años, con petición de 15 años más, y otro de asesinato, por el que interesa la prisión permanente revisable además de otros 15 años de libertad vigilada una vez que recuperen la libertad.