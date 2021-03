David Frontela - Vía Pulchritudinis Me vuelvo al pueblo «Lo bueno de Tierra de Campos siguen siendo sus mayores y sus adobes»

Actualizado: 22/03/2021 07:12h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los telediarios del fin de semana han sido el fiel reflejo de nuestro mundo; millones de urbanitas intentando escapar de sus jaulas de oro de la capital. Mientras tanto, en el medio rural, la vida sigue con su privilegiada cadencia. La semana pasada llevé a vacunar a mis padres a las traseras del ambulatorio porque aquí no hay ni «parking» ni «centro de salud» y, mientras hacíamos cola, llegó un paisano en su tractor y allí se colocó. No iba a vacunarse pero aquel hombre quería preguntar no sé el qué a la enfermera porque aquí continúan siendo enfermeras y lo de «sanitarios» todavía no se estila.

Mientras recordaba el episodio del tractor he escuchado a alguien decir: «en las

Suscríbete al mejor periodismo. El primer mes GRATIS y sin permanencia. Date de baja cuando quieras. Lo quiero Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información