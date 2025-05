David Frontela: Teleclub

Cuando en nuestros pueblos nacieron los Teleclubs tenían un claro tufillo al Fernsehestuben alemán de entreguerras y el triunfo del Fernkino como máquina de propaganda. Medio siglo después, poco queda de aquella idea del Ministerio de Información de Fraga pero en los bares de muchos ... pueblos permanece impertérrito el cartel que diferenciaba una cantina de un centro moderno como era un «Teleclub».

El Teleclub de mi pueblo sigue siendo eso, un centro puntero en las relaciones sociales al que ni la tecnología LED puede superar. Los urbanitas recurrimos a grupos de mindfulness dirigidos por un coach. En nuestro Teleclub, sin embargo, hay unos tipos adustos, acodados en la barra que te miran mal si dices una estupidez. Las reglas de la partida se respetan y si toca pagar, se paga. Si alguien dice una tontería el resto le miran torcido y basta. ¿Por qué? Pues simplemente porque en un Teleclub se eleva a la máxima expresión el concepto de Comunidad. No la de los algoritmos de una plataforma digital o las forzadas asociaciones de grupos con estrambóticos intereses, aquí lo que se vive es la vida.

En un Teleclub todo es distinto. Es la representación del acuerdo social que ahora tanto busca la política. Convivencia de polos opuestos pero convivencia en torno a un clarete. Es la representación del centro -no por la ideología sino por el sentido común-. Es un espacio de encuentro inimaginable en los 60 metros cuadrados de un piso por muy potente que sea la red wifi del salón-comedor-cocina donde vives sólo, aislado…. En un Teleclub lo que dices lo cumples o vas apañado porque al salir los demás van a ver lo que realmente eres. Fuera de la pantalla del móvil nadie te ve y es fácil, después de predicar, hacer del ejemplo una utopía. Que en el medio rural no hay más que cinco paisanos, pues sí, pero esos ya son muchos más que con los que vas a hablar tú en el ascensor que te lleva al garaje.

Decía el señor Cayo -el del disputado voto- que él no era pobre. Creo que tenía razón y voy más allá, me da a mí que en mi pueblo son mucho más ricos de lo que piensan y algunos no se lo creen.