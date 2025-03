David Frontela: Pagas y propinas

Las tradiciones nos pasan al lado y, a veces, no nos damos cuenta de todo cuánto significan, de todo lo que encierran. Es el distentio animi que nos permite ser y seguir siendo pero que también nos transforma en silencio, a hurtadillas… hasta que nos ... damos de bruces con lo que, sin saberlo, somos en el momento actual.

La niñez es un recuerdo de carreras en bicicleta, de castillos mágicos a lomos de una beldadora abandonada que junto a la tapia de cualquier era atesoraba un zoológico de lagartijas, sapos y hasta culebras. Cuando el domingo después de misa alguien cazaba una propina del tío que venía de Madrid o de Bilbao comprábamos chicles y caramelos porque aún no habían inventado las «chuches». Los niños no teníamos convenio colectivo y los padres no nos compraban ni nos correspondían con «la paga». El alma sigue igual; niños haciendo travesuras escondidos en el arrabal o en las entrañas de Instagram. Nada ha cambiado. Los renacuajos se escaparon del bote y se convirtieron en hámsters, gatos o perros. Aquel castillo con parapeto de tablas se ha transformado en un grupo cerrado de Whatssap para los niños de clase. Poco importa, los niños siguen siendo niños y los padres siguen siendo padres.

La diferencia que ha imprimido el tiempo es que la relación entre generaciones antes se evidenciaba en que un mayor diera a un niño, por voluntad propia, la propina mientras que ahora vástagos y progenitores cuantifican su dependencia, amor y entrega en forma de paga. Sólo nos falta un convenio colectivo para que padres e hijos se relacionen, para que el gobierno imponga algún impuesto al amor paternofilial, que el cariño se regule en un estatuto de los padres y los hijos. El hombre no ha cambiado pero, ahora, el amor tiene IVA. Llamar propina o paga a la cantidad que un adulto entrega a un niño no supone nada pero me da pavor pensar que los niños puedan convocar una huelga. Me aterroriza pensar que los chiguitos sólo tengan que ser hijos 40 horas semanales y los mayores sólo sean padres en las horas conveniadas para la conciliación familiar. La Agencia Tributaria preguntará a los infractores: ¿usted cuánto le paga a su hijo?