David Frontela: Fútbol es fútbol

No, no tengo nada en contra del fútbol, tengo mucho contra lo que hacemos con élAlguien podrá pensar que esta columna es fruto de la frustración de ver bajar al Real Valladolid a Segunda División pero nada más lejos de la realidad. No es de ... eso de lo que trata y, en todo caso, enhorabuena a los colchoneros. La visita a Valladolid de un grande de la Liga lo que permitió fue comprobar lo que significa para miles de personas -no eran cuatro precisamente- que un equipo de fútbol logre una de esas victorias a las que tan desacostumbrados estamos en estas tierras.

La marcha de los aficionados desde la Estación del Norte pasando porRecoletos hasta la calle de Santiago tiñó de rojiblanco la ciudad para celebrar la previsible victoria. Hasta ahí todo normal pero la foto fija tiene otras muchas perspectivas desde las que mirar. Una columna -algunos prefieren marea- perfectamente jerarquizada con los que más miedo dan por delante; capuchas, mas pasamontañas que mascarillas, el negro como contrapunto, luz de bengala frente al sol. Tras ellos los que llevan camisetas, bufandas y banderas, los estandartes de la batalla sin espada pero que ya impresionan con su presencia, después los que miran, los que observan. Gritos, muchos gritos, un himno y, sobre todo, insultos y amenazas contra el eterno rival que poco importa quién sea porque en los cánticos es más importante la humillación del enemigo que el fruto de la victoria. La plaza Mayor era la parada final del peregrinaje y en el centro del aquelarre otra vez los del miedo, los de los gritos, los gestos obscenos y amenazantes, salvajes, delirantes y el resto de la parroquia mirando, grabando con el móvil, la policía en las bocaplazas… Una pena, un espectáculo triste sin una brizna de heroicidad más allá de la oda a una turba. Para terminar incomprensibles gritos de ¡libertad, libertad! Mientras sigamos enseñando a los niños que esto es normal porque es fútbol, mientras el fútbol sea el consentido vertedero por el que evacuar las más bajas pasiones, disculpa de irracionalidad y coto de virilidad medida en decibelios no seremos más que eso; salvajes que protagonizan, hinchas que jalean y ciudadanos que consienten. No, no tengo nada contra el fútbol, tengo mucho contra lo que hacemos con él. Ni eran unos pocos, ni hay que entenderlo porque fútbol sea fútbol.

