David Frontela: Feliz «allegado»

La pandemia nos ha fastidiado. Se han perdido trabajos y tradiciones, nos hemos encerrado en casa sin poder ver ni el sol ni la lluvia. Dicen que la última de las penitencias es que no habrá Navidad. No digo que, en cierto modo, no sea ... cierto pero este año del coronavirus tenemos la oportunidad de mirar en lo profundo, de ver aquello que las luces de las calles ha eclipsado y que, si no recuperamos con urgencia, pronto llamaremos fiesta del solsticio o alguna modernidad similar.

Es Navidad y este año, después de celebrar el día de la Lotería con el más intenso de los «la salud es lo que importa», tendremos la oportunidad de saber qué es realmente para nosotros este tiempo de esperanza y cuánto de cierto hay en él. El Gobierno ha inventado -supongo que sin intención- la mejor de las guías para saber dónde buscar a Dios. Los «allegados» son aquellos a los que realmente echamos de menos, los ocultos, los que de verdad queremos y nos importan, la mejor definición de aquello que somos en lo más íntimo de nuestro corazón o de nuestras conciencias, como prefieran. Los compromisos han saltado por los aires y ahora cerraremos el círculo para descubrir qué es lo que realmente nos importa. Ya no habrá amigo invisible, ni cuñados en Nochebuena. Echaremos de menos esas convenciones tan interiorizadas pero, gracias a su ausencia, podremos mirarnos dentro y sentir, de verdad, qué o a quién echamos en falta. Si alguien tiene la tentación de echar de menos el «Rumba» que le iban a regalar que desista, para eso está el «Black Friday». La Navidad por sí sola no nos hace ni buenos ni malos, somos lo que somos y este tiempo también debería servir para recordar cuán desalmados podemos llegar a ser el resto del año. Hoy podrán tener hueco en nuestra memoria un hermano ausente, un abuelo que no superó el Covid, la lápida sin nombre de un inmigrante, una ley injusta o ese vecino amable que nos saluda en el ascensor. Ya lo dijo San Juan, «los suyos no le conocieron», y ahora es nuestro turno, gracias a un aburrido y triste confinamiento, de descubrir realmente quién es ese Dios por el que tanto celebramos. Feliz Navidad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión