Cuestión de sexo En Remondo (Segovia) los cuatro primeros puestos de salida de PP son todos femeninos y las del PSOE todos masculinos

La Ley Electoral exige una composición equilibrada de las listas electorales, de manera que en cada tramo de 5 puestos, los candidatos de uno u otro sexo no podrán estar representados en menos del 40 por ciento. Se exceptúan los municipios menores de 3.000 habitantes en los que la ya difícil tarea de cerrar listas queda exenta de cuotas. Eso hace que se den casos curiosos como el de Remondo, en la provincia de Segovia, donde los cuatro primeros puestos de salida del PSOE son hombres y los cuatro del PP mujeres.

«No me había dado cuenta», señala la candidata popular y actual alcaldesa, María José González Lleva ocho años con el bastón de mando y los últimos cuatro lo ha hecho al frente de una corporación exclusivamente femenina. «Todos los puestos», en Gobierno y en oposición, están ocupados por mujeres. Esta afirmación, no obstante, es un poco imprecisa, ya que la única edil socialista «nunca tomó posesión». Es de fuera «y espero que no vuelva a ocurrir», señala González el hecho de que el candidato socialista y su equipo, con los que ABC no ha conseguido contactar, son también forasteros.

Sea como fuere, González espera hoy que la cuestión no sea de sexo, no debería ser relevante entiende, como no lo ha sido para ella a la hora de configurar la lista, en la que lleva ocho años ofreciendo mejores puestos a los hombres del pueblo y estos han rehusado. Reconoce que tal vez las féminas sean, por lo general, más «ahorradoras», pero ni mejor ni peor que los hombres. En estos años, «nadie se ha quejado» y han mandado ellas en un Ayuntamiento en el que todos los días era el de las Águedas.

Si en Remondo los hombres o mujeres se imponen en los primeros puestos de salida de la lista, en Cea (León) la candidatura del PSOE al Ayuntamiento está compuesta únicamente por mujeres. «Con los pueblos cada vez más vacíos, prácticamente no hay gente que quiera ir en las listas de candidaturas para los Ayuntamientos. Por eso, nos propusieron conformar una lista a la que me apunté desde el principio porque yo siempre he sido muy participativa y del PSOE y decidimos buscar chicas, porque los chicos no quieren porque son unos cobardes», señala a Ical la número tres, Ana Isabel Castellanos.