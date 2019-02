Cuenta atrás para «subirse» a Ciudadanos Si Ciudadanos y Clemente «se gustan», tienen hasta el martes para darse el «sí quiero»

De momento no hay nada oficial, pero hay silencios que dicen demasiado. Nadie confirma lo que parece un secreto a voces, pero el tiempo se echa encima. Antes del próximo martes a las 20 horas se sabrá si la dimisionaria Silvia Clemente aspira a presidir la Junta bajo el paraguas de Ciudadanos tras dejar en la estacada al PP a apenas tres meses para las elecciones.

Los plazos están marcados y no van a variar. Los candidatos que quieran optar al cargo podrán hacerlo desde 24 horas antes inscribiéndose en la página web del partido. Hasta la inesperada «bomba» de la ya expresidenta de las Cortes, las previsiones apuntaban a que Luis Fuentes iba a anunciar posiblemente ayer que volvía a intentarlo al contar -al menos hasta que Clemente «estalló»- con el apoyo de la dirección nacional. Que el portavoz regional de Cs haya desaparecido de repente de la escena política no ha hecho sino subir las apuestas en favor de un acuerdo «in extremis» entre la también exconsejera y los líderes de la formación «naranja» para que se convierta en su cabeza de lista. No obstante, los pocos que dijeron algo sobre el asunto negaron la mayor.

La fotografía que publicaba ayer ABC tomada hace más o menos un mes y en la que se veía a la segoviana con dirigentes regionales de Cs en un bar de un barrio periférico de Valladolid también ha servido para alimentar la posibilidad de que se estaba fraguando una sorpresiva comunión. Sin embargo, fuentes del partido en Castilla y León aseguraron que en esta cita privada no se abordaron asuntos relacionados con las primarias del partido. Esto explicaría que después de ese encuentro el partido comunicó a Fuentes que contaba con él para intentar por segunda vez presidir el Gobierno regional y reforzaría la teoría de que todo se ha precipitado a raíz de la sorprendente comparecencia de Clemente el pasado jueves y al que acompañado ese halo de misterio que rodea al partido desde ese momento sin intervenciones públicas y con un «minicomunicado» muy medido sobre la dimisión de Clemente.

Sí habló desde Madrid ayer la portavoz adjunta de Cs en el Congreso, Melisa Rodríguez, que dijo desconocer cualquier contacto para incorporarla. «Las decisiones de presentarse son totalmente personales y no tengo la información», señaló la diputada.

En cualquier caso, si finalmente Clemente y Ciudadanos acuerdan que sea cabeza de lista para presidir la Junta se tendría que convocar con carácter extraordinario el Consejo General de la formación, compuesto por 125 miembros y único habilitado para dar el visto bueno a un caso como éste.

Este órgano ya se ha reunido recientemente para aprobar las candidaturas de dos independientes para optar a presidir las comunidades de Asturias y Aragón. En el primer caso se trata del economista y exrector de la Universidad de Oviedo Juan Vázquez, mientras que en el segundo la apuesta del partido fue por el periodista Daniel Pérez Calvo.

Sendos fichajes ejemplifican la apuesta (y necesidad) de la formación «naranja» de reforzar sus listas con reputadas personalidades de la sociedad civil, algo que también se ha visto en la elección de varios de sus consejeros en el Gobierno andaluz. El caso de Clemente, en el supuesto de confirmarse, tendría la particularidad de tratarse de una persona proveniente del Partido Popular. Aunque han sido varios los cargos del PP que han pasado estos años de un partido a otro, el de la expresidenta de las Cortes sería posiblemente el «trasvase» de más alto nivel que se ha producido nunca entre ambas formaciones.

Menos urgencia requeriría otra de las posibilidades que barajan varios representantes de Ciudadanos consultados por Efe, que es que Clemente optara a encabezar la lista por Segovia al Congreso de los Diputados. En ese caso, únicamente requeriría ser habilitada y posteriormente designada para encabezar la lista, ya que la dirección nacional de Ciudadanos se reserva la elección de candidatos cuando el censo de afiliados no supera los 400 en la provincia de referencia, informa Efe.