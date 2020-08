Cuatro detenidos en Palencia por distribuir «dinero de película» Uno de los jóvenes adquiría los billetes por internet y luego los modificaba y los otros tres, entre ellos dos menores, se encargaban de «colarlo» en los establecimiento

«Dinero de película» o «Movie money». Así se conoce a estos billetes, de apariencia igual a la de curso legal, pero que no lo son. Son los que se usan en los rodajes y permiten al espectador creer que esos «fajos» de dinero que se intercambian, queman o saltan por los aires son como los que tienen en su cartera. Pero, no. Aunque hay quien trata de colarlos en sus compras diarias, pese a que incluyen la clara leyenda que advierte de su ilegalidad. A ello se dedicaba una organización que ha caído en Palencia.

Cuatro personas dedicadas a la distribución de «dinero de película» que han sido arrestadas por la Policía Nacional. También se las han intervenido 300 unidades falsas de reproducciones de billetes de euro de diferente valor facial, en especial de cinco, diez, 20 y 50 euros, según informaron fuentes de la Dirección General de la Policía.

Además, en una operación similar en Eibar (Guipúzcoa) fueron localizados 4.300 euros falsos en billetes de 100 euros y se detuvo a otra persona.

Ambas operaciones se iniciaron hace unos meses, cuando los investigadores detectaron un fuerte incremento en España de billetes falsos tipo «Movie Money». Dinero cuya finalidad es la de ser utilizados en producciones cinematográficas -películas y anuncios publicitarios- con un diseño y tamaño similar a los originales, aunque carecen de las preceptivas medidas de seguridad. Además, incluyen la leyenda «This is not legal. It is to be used for motion props» que advierte de que no son de curso legal y que su uso es como accesorio en películas.

La investigación en Palencia comenzó hace casi dos meses, cuando los agentes detectaron que se estaba introduciendo moneda falsa –billetes con valor facial de 20 y 50 euros- en diferentes establecimientos comerciales. Según las denuncias e informaciones aportadas, se trataba de jóvenes de entre 17 y 22 años que pagaban con billetes falsos en distintos establecimientos. Tras varias gestiones se constató que los investigados adquirían los billetes falsos a través de un distribuidor que realizaba pedidos de «Movie Money» por Internet, lo que le confería a éste último anonimato e impunidad.

Una vez recibido el pedido en su domicilio, modificaba los billetes de forma manual con la finalidad de borrar el texto que advierte de que no se trata de billetes de curso legal, favoreciendo del hecho de que se confundieran con billetes auténticos. Asimismo, el principal investigado empleaba distintos tipos de rotuladores y lápices con tintas plateadas para dar brillo y empaque a los elementos de seguridad de los billetes legítimos.

Retoque burdo, pero efectivo

Pese a que la técnica era un tanto burda, los métodos de retoque empleados hacían que los billetes fueran difíciles de detectar entre los propietarios de los establecimientos comerciales donde intentaban y, a veces, conseguían colocarlos, introduciéndolos así en el circuito financiero.

El distribuidor tenía su propia red organizada de jóvenes que se encargaban de colocar los billetes en los establecimientos comerciales para luego repartirse las ganancias obtenidas al 50 por ciento. De esta forma no se arriesgaba a ser descubierto, ya que utilizaba a otras personas como «pasadores» de billetes, quienes pagaban con billetes falsos de 50 euros consumiciones de escaso valor en bares, pizzerías o supermercados, obteniendo dinero de curso legal, con el cambio, en billetes de 10 y 5 euros. Los perjudicados se percataban de los billetes falsos al hacer la recaudación diaria, o bien cuando ingresaban el dinero en el banco. Sin embargo, gracias a la comunicación entre distintos hosteleros y comerciantes de la ciudad frustraron muchas tentativas de colocación de billetes falsos.

Finalmente, el pasado 28 de julio, los agentes detuvieron a los cuatro jóvenes investigados. Arrestaron en primer lugar a los tres «pasadores», dos de ellos menores de edad, y después al líder del grupo, presunto distribuidor de los billetes y encargado de su adquisición y alteración.

Tras el registro del domicilio de este último en Palencia, los investigadores intervinieron casi 300 unidades falsas de reproducciones de billetes de euro de diferente valor facial. Asimismo, intervinieron dos billetes con valor facial de 100 y 200 euros y diversos rotuladores y lápices utilizados para imitar las medidas especiales de seguridad de los billetes legítimos.