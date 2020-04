M.A./R.A./A.F. VALLADOLID / LEÓN / ZAMORA Actualizado: 23/04/2020 11:26h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las víctimas mortales que está dejando el coronavirus en España superan ya las 20.000 —en Castilla y León superan de largo las 2.000— y, pese a que el Gobierno central no ha declarado luto oficial, otras instituciones sí han decidido hacerlo en homenaje a todos los fallecidos por la pandemia. La Junta tomó la medida el pasado 3 de abril y las banderas permanecerán a media asta en los edificios de titularidad autonómica hasta que termine la terrible crisis sanitaria a la que se enfrenta el país. Lo mismo han hecho en muchos ayuntamientos de las capitales de provincia, aunque no en todos.

En Valladolid, el equipo de gobierno (PSOE y Valladolid Toma la Palabra) rechazó la pasada semana en un pleno telemático que comenzó con un minuto de silencio la petición de Vox y el PP y el propio alcalde, el socialista Óscar Puente, aseguró que «cuando pase esto» el Ayuntamiento y la ciudad se parará para recordar a los fallecidos «como se merecen». Ayer, el regidor se reafirmó en ese argumento y aseguró estar «cansado»de la polémica sobre el luto oficial y de las enseñas.

«Error de comunicación»

Óscar Puente tuvo además que salir ayer al paso de la polémica desatada a raíz de que se publicase que desde el Ayuntamiento se había abierto expediente a un policía local por colocar las banderas de una comisaría de la ciudad a media asta.

«No hay ningún expediente y mucho menos sancionador», desmintió el regidor, quien achacó la información a un «error de comunicación» del concejal del área. Y en ese punto se mostró «cansado»de la controversia sobre el luto oficial y las banderas. «Es una polémica que no hay en otros países del mundo en los que hay muertos, en ninguno están las banderas a media asta. En Italia se decretó un día de luto oficial y hay países tremendamente patrióticos, como EEUU, con el doble de muertos, en los que tampoco se hace», recalcó.

El mismo argumento de que los homenajes deberán hacerse a posteriori es el que ha esgrimido el Ayuntamiento de Soria, gobernado por el PSOE, para rechazar la petición de luto oficial que demandaba el PP, partido que lo ha decretado en sus consistorios y lo ha solicitado en otros muchos. El alcalde soriano, Carlos Martínez, que ha alzado la voz durante esta crisis para exigir medios para la lucha contra la pandemia, se alinea así con el consistorio vallisoletano y el de Zamora, dirigido por IU.

En Zamora no hay banderas a media asta porque el equipo de Gobierno municipal considera que no existe una propuesta nacional para hacerlo y aunque el Ayuntamiento ha expresado sus condolencias por las víctimas de la pandemia tampoco hay crespón es negros en señal de lutoSin embargo, otros ayuntamientos de signo socialista, como León y Burgos, sí han decidido decretar luto oficial en sus ciudades. En la capital burgalesa se hizo el 30 de marzo a petición del PP y Vox y su alcalde, Daniel de la Rosa, consideró que, pese a que no era un «asunto prioritario», «tampoco está de más», informa Efe. Las banderas de Burgos y Castilla y León ondean ahora a media asta y se ha colocado un crespón negro en la fachada. En el caso de León, el Ayuntamiento decretó luto el pasado día 3, el mismo día que lo estableció la Junta. Lo hizo, según su alcalde, José Antonio Diez, «en señal de duelo, respeto y solidaridad ante la pérdida de vidas humanas como consecuencia del Covid-19, mostrando las condolencias a todos los que no pueden despedir a sus familiares como hubiesen deseado». Desde ese día, fuentes del Consistorio confirman que se ha producido el «arriado a media asta de la bandera local sobre la que el Ayuntamiento tiene competencia».

Sin decreto

Segovia, capital de provincia gobernada también por socialistas, ha decidido que las enseñas estén a media asta en el Consistorio y que en las del salón de plenos se coloque un crespón negro. No obstannte, el PP solicitará de nuevo en la junta de portavoces del próximo lunes que se declare el luto oficial. Ya hace varias semanas que dictaron luto en homenaje a las personas fallecidas el Ayuntamiento de Palencia, gobernado por Cs y el PP; el de Salamanca, dirigido por el Partido Popular, y el de Ávila, donde el equipo de gobierno está formado por el partido Por Ávila.