La fiebre llegó sin avisar, acompañada de malestar y dolores musculares. Más tarde fue la tos la que hizo acto de presencia y con ella la sospechas de que quizá el temido coronavirus podría estar en su organismo. En todos los casos fue igual y los síntomas llevaron a la enfermera Silvia Aceña; la alcaldesa de Nieva (Segovia), María Luisa Gorgojo, y al obispo de Palencia, Manuel Herrero, al hospital, donde obtuvieron la confirmación de que el responsable de su estado era el Covid-19.

El de la sanitaria soriana era además un caso de especial vigilancia por su diabetes. «Cuando llegué al hospital la sospecha era de gripe, pero las pruebas lo descartaban», expresa Aceña. Sus señales iniciales se manifestaron a comienzos de marzo y fue uno de los primeros de la provincia soriana cuando la expansión del virus estaba en su fase más temprana. Una radiografía pudo confirmar que tenía coronavirus y su estado comenzó a empeorar. Llegó la dificultad respiratoria y el traslado a la UCI, de donde salió a los tres días y donde estuvo a punto de volver porque los problemas para respirar no remitían. «Me pusieron corticoide y lo evitaron», explica, antes de asegurar tras casi un mes ingresada que la situación del hospital soriano ha sido complicada. «Faltaban enfermeras y sistemas de protección, aunque ahora sí es verdad que están mejor».

La alcaldesa de Nieva - ABC

También por la Unidad de Cuidados Intensivos pasó María Luisa Gorgojo, alcaldesa de Nieva (Segovia). Allí llegó tras una semana en la que no conseguía que la fiebre bajase. «Fue cuestión de dos días, llegué al hospital el viernes y el domingo no podía respirar», asegura. Y entonces comenzó el «miedo», «mucho miedo» porque «si en dos días había empeorado tanto....», ¿podría sufrir una recaída mayor?, se preguntaba. «Pero me pusieron la máquina de oxigeno y fue como resucitar. Pensé: ‘Mientras me queden fuerzas voy a mandar mensajes a mi familia y a decirles que se queden en su casa’», señala la regidora, que durante sus 18 días de hospitalización tenía muy presente a Nieva.

Cambio en la sociedad

«Pensaba en el pueblo, en que no viniera la gente por la que se podía liar, en que se ayudaran unos a otros», rememora. Durante los días que permaneció en la UCI del hospital de Segovia le ayudó tener un teléfono móvil para comunicarse con los suyos, pero también la fe. «Le envié un mensaje a mis contactos diciéndoles que iba a rezar una novena y que rezaran por nosotros y por toda la gente a la que le hacía falta». La respuesta a ese llamamiento aún le sorprende porque a día de hoy recibe mensajes de ánimo incluso de gente que no conoce.

A esa misma fe se agarró para superar los peores días en el hospital el obispo de Palencia, Manuel Herrero, quien permaneció diez días ingresado tras dar positivo en coronavirus. Su estado físico era bueno, «pero me decían que veían algo en el pulmón» y «me estuvieron haciendo muchas pruebas». «No temí por mi vida porque confiaba en Dios y en los médicos», relata el prelado, aunque sí reconoce que tuvo tiempo para pensar mucho. «Cualquier bichín de nada nos tumba y nosotros que a veces nos creemos que nos comemos el mundo y el mundo nos come a nosotros», asegura. Por eso, cree que la crisis del coronavirus supondrá un cambio en la sociedad. «Muchas veces pensamos que el hombre se autogestiona solo y que casi se hace a sí mismo, cuando este virus nos dice que somos frágiles, débiles y que necesitamos de Dios y de los demás».

El obispo de Palencia

Una vez que han plantado batalla y han conseguido vencer a la peor cara del Covid-19, los tres continúan con la recuperación aislados en sus domicilios. Desde allí lanzan un mensaje de aliento a los enfermos y sus familiares. «No perdáis la esperanza ni la confianza en Dios ni en los médicos», les recomienda Manuel Herrero, mientras que la alcaldesa de Nieva les asegura que «de esto se puede salir, tenemos más fuerza de la que creemos». Y no faltan los elogios y agradecimientos a la «heroica» labor de los sanitarios. «Es indescriptible lo que están haciendo todos los trabajadores en los hospitales. Tenemos unos profesionales excelentes», explica Silvia Aceña.