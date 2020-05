ABC Valladolid Actualizado: 14/05/2020 12:29h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, ha cuestionado este jueves que el Gobierno use el estado de alarma para algo que no le permite la Constitución, ya que esta figura admite «limitar derechos pero no suspenderlos», y en su opinión actualmente los españoles tienen «suspendidos algunos derechos fundamentales».

«No sé cómo nombrarlo, si estado de alarma o estado de excepción lo que padecemos los españoles desde hace dos meses», ha respondido en una entrevista con Onda Cero recogida por Efe.

Concepción ha asegurado que el Ejecutivo «está utilizando la paralización del país para fines distintos de salvar a la población del coronavirus» y ha cuestionado que «las calles se hayan poblado de gente y los negocios y los juzgados no puedan funcionar al 100%».

Colapso importante

«Los escritos están inundando los órganos judiciales y se va a producir un colapso importante», ha avisado el presidente del TSJCyL, convencido de que estos planteamientos no son una "crítica al Gobierno", sino una «reflexión desde el punto de vista jurídico».

En su opinión, el Gobierno «está utilizando el estado de alarma para algo más de lo que permite la ley del 81, que es restringir ocasionalmente algún derecho con la finalidad exclusiva de parar una epidemia, no para legislar extramuros de la necesidad que provoca la epidemia».

Sobre los datos aportados por el TSJCyL, que cuestionan los registros de fallecimientos aportados por la Junta de Castilla y León y el Gobierno central, Concepción ha recordado que los datos aportados como muertes en los hospitales y que eran el dato utilizado para hablar de los fallecimientos en cada territorio equivalían a la mitad de los que están contabilizados en el Registro Civil. «Están ascendiendo en más del doble las cifras oficiales», ha concretado.

Ha explicado que se decidió a pedir las certificaciones de fallecimientos porque le llamó la atención que dos o tres semanas después de suspender las actuaciones judiciales, una de las principales actividades era la atención al registro civil y constató que había dificultades para tramitar las certificaciones de defunciones, debido a las «pocas referencias a la causa de la muerte».

«Frente a la magnitud de esta desgracia, tenemos derecho a saber la verdad, se lo debemos a los españoles», ha sentenciado Concepción, quien ha ofrecido «lealtad institucional al Gobierno por si no tienen estos datos»: «Así, conociendo la verdad puede poner remedio a la tragedia que estamos viviendo», ha apostillado.