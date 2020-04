M. Serrador Valladolid Actualizado: 12/04/2020 11:30h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mientras el Gobierno de España se mantiene firme en su decisión de que mañana lunes se vuelva al trabajo en todas las actividades no esenciales, la Junta insiste en rechazar esta medida por considerar que aún es pronto para que pueda comenzar la desescalada. «No estamos en situación de levantar la mano», señalo ayer la consejera de Sanidad, Verónica Casado, para quien permitir que mañana vuelvan a sus puestos los 200.000 trabajadores de Castilla y León -de actividades no esenciales- que permanecían en sus casas «es una desescalada y epidemiológicamente no estamos en condiciones de una incorporación que supone aumentar el número de contactos personales». «A nosotros nos gustaría que no fuera así», insistió Casado, contraria a que mañana salgan a la calle miles de personas para acudir a sus puestos de trabajo. Reclamó, además, que este tipo de decisiones se tomen por consenso, algo que no se ha hecho dado que hay autonomías y colectivos profesionales que se han mostrado en contra de levantar esta medida de aislamiento.

Durante su intervención, la consejera avaló su posición en los consejos de la Organización Mundial de la Salud que advirtió de que si se suaviza el confinamiento «habrá más contagios, más infectados, más muertes y probablemente el sistema sanitario entre otra vez en una situación de estrés importante». En este sentido, Casado argumentó que «hasta que no digamos cero casos durante días no nos podemos relajar porque si salimos a la calle podemos tener un repunte y va a ser muy difícil reponernos a ese repunte».

Otro de los aspectos criticado por la consejera de Sanidad de Castilla y León fue el uso generalizado de mascarillas que ha impuesto el Gobierno entre los trabajadores que acudan a sus empleos. Para empezar, lamentó el hecho de que ayer por la mañana aún no se conociera manual ni protocolo alguno sobre el cómo y el cuándo hay que utilizar estas medidas de protección. Reclamó, además, que la entrega masiva de mascarillas se realice en todas las ciudades con transporte público y no sólo en aquellas que tengan metro y tren de cercanías, como en principio se apuntó desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En cualquier caso, Verónica Casado dudó de la efectividad de esta protección como elemento aislado y recordó que ya el 8 de abril el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades señaló que su uso generalizado sólo tiene sentido como complemento al resto de medidas. «Las mascarillas higiénicas no sustituyen a la higiene de manos, a la distancia social de como mínimo dos metros, o a la posibilidad de que nos toquemos los ojos, la nariz y la boca», recordó la consejera, que insistió en que «la medida clave es la cuarentena social y la no incorporación todavía». Cuando sea posible retomar la actividad, añadió, «ya se verá con qué tipo de protección y cómo».

En cualquier caso, Casado recordó que el Gobierno de Castilla y León mantiene la necesidad de que no se use el transporte colectivo, cuando, a partir de mañana, sería necesario para que los trabajadores acudan a sus puestos. El confinamiento sigue siendo la principal medida para frenar el contagio del coronavirus, según la consejera, para quien aún está muy lejos el escenario necesario para que los alumnos puedan volver a los centros educativos.

Reclamaciones

El presidente de la Junta , Alfonso Fernández Mañueco, ha remitido una carta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para exigir las garantías necesarias que eviten un retroceso en la lucha contra el Covid-19, pide más medidas de protección y reclama la reunión de la comisión de expertos para planificar el escenario de «desescalada».

Fernández Mañueco se ha dirigido a Sánchez para trasladarle oficialmente la posición de la Comunidad respecto al fin de los efectos del Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo, por el que se regula el permiso retribuido recuperable ante la situación de crisis sanitaria, informaron a Ep fuentes del Ejecutivo autonómico. El presidente de la Junta señala que, conscientes del importante impacto negativo que la disminución de actividad tiene en la economía y ante el gran esfuerzo para vencer el coronavirus, «en cualquier medida que se adopte deben establecerse todas las garantías que sean posibles para evitar un efecto negativo en esta lucha pues, de producirse, sería una irresponsabilidad».

Es necesario, añade el presidente autonómico, poner en marcha todas las medidas necesarias para evitar un riesgo «inaceptable» de retroceso en la lucha contra el coronavirus, por cuanto el fin de efectos del Real Decreto Ley 10/2020 va a provocar que el próximo lunes decenas de miles de personas salgan de sus casas para incorporarse a distintas actividades productivas. En palabras del titular del Ejecutivo de la Comunidad, estas garantías deben estar cifradas en que se les dote de material de protección individual, al menos mascarillas, guantes, geles hidroalcohólicos, realización de los test en los supuestos indicados, sistemas de medición de temperatura y unos protocolos claros de prevención y distanciamiento y una normativa «precisa».