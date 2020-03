Coronavirus Las cofradías de Valladolid trasladan a las redes sociales sus cultos de Semana Santa La iniciativa trata de contrarrestar la suspensión de la Semana Santa, forzada por el estado de alarma hasta el 12 de abril, Domingo de Resurrección

Si el coronavirus no se hubiera convertido en una pandemia mundial, si la sociedad no viviera recluida en sus casas para evitar la propagación, la estampa de las ciudades sería muy distinta. En Castilla y León no sólo se vería a más gente por las calles, sino que en unos días ésta caminaría junto a capirotes e imágenes religiosas. La Semana Santa ha quedado congelada este año en tres dimensiones pero el mundo virtual es muy amplio. En este contexto, las cofradías de Valladolid han trasladado a redes sociales como Youtube, Instagram y Twitter sus cultos y actividades propias de la Pasión, y para ello convocan oraciones, graban vídeos para seguir los triduos en estos días y recuperan actos y procesiones de los años pasados.

Así, la suspensión de la Semana Santa, forzada por la situación de Estado de Alarma que por el momento se extiende hasta el 12 de abril, Domingo de Resurrección, ha llevado a las hermandades procesionales vallisoletanas y a la Iglesia en general a emplear las redes sociales para compartir con los cofrades las liturgias de la Semana Santa y que, de alguna manera, las pueda seguir cada uno de ellos en sus viviendas, si así lo desea, informe Ep.

Algunas incluso han abierto canales en la plataforma de vídeo Youtube, como es el caso de la Cofradía de Las Angustias, que pone a disposición de sus miembros la suscripción al canal como Cofradía de las Angustias y les anima a sumarse, ya que si alcanzan la cifra de 1.000 suscriptores, afirman que podrán emitir los cultos en directo. Por el momento, superan los 150 seguidores, pero ya han subido vídeos con cultos previos a la Semana de Pasión, como las novenas, en los que uno de los cofrades dirige el rezo.

También se han sumado a esta red social de vídeos la Orden Franciscana Seglar de la Santa Cruz Desnuda -en Youtube como OFS La Santa Cruz Desnuda-, que ya ha subido vídeos como la Oración Franciscana, y la del Santo Cristo Despojado -Cofradía Despojado Valladolid-, que también ha compartido piezas audiovisuales de marchas de Semana Santa o de actos penitenciales y procesiones de años anteriores.

En el caso de la Cofradía de la Preciosísima Sangre, que este lunes celebraría, en condiciones normales, el Besapié en honor a su paso titular, el Cristo de la Preciosísima Sangre, propone a sus miembros que, a través de las redes sociales, a las 20.45 horas de este lunes, compartan su momento de oración o de súplica.

Además, la web dedicada a la Semana Santa de la ciudad, ha habilitado su página de inicio como chat para que los cofrades vallisoletanos compartan sus impresiones y vivencias ante la imposibilidad de poder celebrar las procesiones.