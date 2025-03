Coronavirus Castilla y León: Junta y Gobierno refuerzan su colaboración con el control de las personas en cuarentena

A la misma hora en que ayer se reunían el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco , y el delegado del Gobierno en la Comunidad, Javier Izquierdo, escenificaban en Valladolid su aparente perfecta sintonía en la lucha contra la pandemia. Lo hacían sin tanta expectación y con una puesta en escena mucho más sencilla que la elegida para la capital de España, aunque, en tierras castellanas, el objetivo estaba bastante más claro. Se trataba de plasmar que la colaboración entre ambas administraciones se refuerza, en este caso para actuar en uno de los aspectos que más preocupa tras la nueva oleada de contagios: el control y vigilancia de las personas que están en cuarentena.

Con este objetivo, Mañueco e Izquierdo firmaron en la sede del Ejecutivo autonómico el Protocolo General para la Coordinación de Actuaciones en Aplicación de las Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la Covid-19. El acuerdo garantiza y formaliza el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la vigilancia del cumplimiento de las medidas contra la pandemia.

Preocupación

El presidente de la Junta, tras hacer efectiva su rúbrica, expresó su preocupación por el incremento de contagios y de fallecidos y «aunque no estamos en la situación de marzo, hay que tomar medidas, en algunos casos muy restrictivas». «Tenemos que seguir en la pelea todas las administraciones», advirtió, por lo que «no podemos actuar solos, ni Junta ni Gobierno porque necesitamos la colaboración de todos y un esfuerzo de responsabilidad individual».

Mañueco se refirió en este punto a los «incumplimientos de una minoría insolidaria que vulnera los confinamientos y las cuarentenas y eso genera un riesgo para la salud y con ello pone en peligro una pronta recuperación económica».

Para evitar estas situaciones, destacó que «es fundamental la colaboración con el Gobierno de España», pero también con otras administraciones, como la judicial y las locales . De hecho, el objetivo del Protocolo no es otro que «un mayor control de las personas en cuarentena». «La lucha contra los irresponsables también es de todos», sentenció y apeló a dejar «fuera las diferencias políticas» para ganar la batalla al Covid. En este sentido, insistió en que en la lucha contra el virus no deben existir ni fronteras ni colores políticos y que «todos somos responsables de la salud de todos». También el delegado del Gobierno en Castilla y León resaltó la colaboración entre Junta y Administración central, momento que aprovechó para recordar los fondos públicos que han llegado a la Comunidad y la participación del Ejército, a través de la UME. Y destacó cómo a partir de ahora, serán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) las que se encarguen de realizar «controles aleatorios» a las personas en cuarentena o confinados y «disuadir a los que no respetan». Estarán, por lo tanto, capacitados para, al igual que la Policía Local en las ciudades que disponen de ella, para sancionar y llegar a la autoridad judicial en los casos de desobediencia.

El Protocolo detalla que la Junta se compromete a comunicar, informar y asesorar a la Delegación del Gobierno sobre los criterios sanitarios autonómicos establecidos contra la Covid-19. Por su parte, la Delegación apoyará al personal inspector y miembros de las policías locales, así como en la incoación de las denuncias por eventuales infracciones. El acuerdo también sirve para impulsa cauces de comunicación más ágiles, que favorecerán la aplicación de las medidas sanitarias mediante respuestas más inmediatas y efectivas. Se detalla, además, que los firmantes se comprometen a mantener la confidencialidad de todos los datos e informaciones facilitados por la otra parte, debiendo ambos mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, total o parcialmente, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del mismo, salvo en los casos y mediante la forma legalmente previstos.

Tanto Mañueco como Izquierdo señalaron que los principales beneficiados de todo ello serán los castellano y leoneses en su conjunto, pero especialmente la gran mayoría de personas respetuosas y cumplidoras de las normas.