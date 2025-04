Castilla y León insiste en no iniciar la desescalada sin el consenso «científico, técnico» y de las comunidades

Contraria desde el primer momento a la recuperación este lunes de parte de la actividad, desde la Junta de Castilla y León han vuelto a insistir hoy al Gobierno en no tomar «ninguna medida sin consenso científico y técnico claro» respecto a la epidemia de coronavirus , como entienden que es el caso. «Nuestros expertos, a día de hoy, siguen coincidiendo con nosotros al decir que no tenemos que hacer ninguna reincorporación mientras estemos en la situación epidemiológica actual».

Así lo ha señalado este sábado la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, quien ha reiterado que «no es tiempo para la desescalada. Afirman que no lo es, pero lo es, porque estamos incorporando a personas a su puesto de trabajo» y «aún no es el momento» de «incrementar el contacto entre personas» . En total 200.000 profesionales se incorporarán este lunes al trabajo en esta comunidad autonóma, que hoy ha sumado 41 muertes y 441 casos nuevos y en la que se estima que se han contagiado más de 40.500 personas. «Creemos que no estamos en una situación en la que podamos levantar mano en el confinamiento», ha señalado.

En esta línea, ha apuntado que «la medida clave ahora es cuarentena social, la no reincorporación todavía y cuando se pueda epidemiológicamente, la reincorporación», una opción que ha asegurado que comparten « muchas comunidades autónomas y muchos profesionales, cargos directivos y políticos», que no están conformes con la incorporación prevista para el lunes ante el temor de que «si rompemos el confinamiento podemos tener un repunte y va a ser muy difícil sobreponernos».

En lo que respecta al reparto de mascarillas anunciado por el Gobierno en estaciones de metro y cercanías, en Castilla y León se aguarda aún por el protocolo al no disponer de estos medios de transporte pero sí de otros que presumiblemente aumentarán su ocupación con la recuperación de la actividad. «Esperemos que nos manden las mascarillas necesarias para que nosotros se las podamos hacer llegar a nuestros trabajadores» , ha señalado Casado, que también ha llamado la atención sobre la falta de consenso respecto al uso de mascarillas, que, en todo caso, ha señalado son «complementarias» y no sustitutivas de otras, como la «distancia social», de acuerdo con las recomendaciones del Centro Europeo para el Control de Enfermedades en las que se sostiene el Gobierno para incentivar su uso.