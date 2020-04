ABC Segovia Actualizado: 08/04/2020 07:01h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Nadie supo ver «la llegada de ese enemigo invisible» que es el Covid-19, que «ha conseguido poner patas arriba nuestra forma de vida», señala en una carta abierta Carmen Castaño Yubero, médico de familia del Área de Salud Segovia Rural. «Hemos fallado todos» y «han fallado muchas cosas», como los sistemas de alerta epidemiológica, la OMS (Organización Mundial de la Salud) o los servicios de inteligencia, considera en esa misiva en la que alerta de que, pese a que en Europa nos creíamos «a salvo» del virus que comenzó en China, de pronto, se ha sido conscientes de que «somos vulnerables y frágiles ante una situación que nos supera».

En el texto, la doctora Castaño reconoce que en estas tres semanas y media de crisis y caos por el coronavirus, la mayor parte del mundo sanitario ha estado en primera línea, «haciendo un esfuerzo más allá de lo humanamente posible». Y lo hacen simplemente porque «hemos elegido la profesión más bonita del mundo, que es ayudar a quien lo necesita», dice. Pero también tienen palabras con reproches para «otras personas, que no diré compañeros, que equivocaron su profesión», ya que se dejaron llevar y paralizar por el miedo. «Egoístas que buscan excusas que nadie les ha pedido y que han encontrado en la huida su vía para escapar. Allá cada cual con su conciencia. No merece la pena dedicarles más palabras. Está claro que no han entendido la esencia de la medicina», sentencia en la carta, remitida a los medios por UGT.

«Impotencia»

La doctora -en la provincia de Castilla y León donde el Covid-19 tiene una mayor tasa de incidencia- resalta el esfuerzo de tantos compañeros, a los quiere rendir homenaje con este texto, para intentar «poner orden en el caos» y «esforzándose al máximo para ayudar a pacientes y familias, superando su propio miedo al contagio». Sanitarios que están en primera fila, luchando contra el coronavirus, «llorando de impotencia y de agotamiento».