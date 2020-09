Control «extremo» para el cumplimiento de las cuarentenas en Valladolid y Salamanca Las medidas restrictivas se prorrogan en ambas capitales tras reunir la Junta a los alcaldes

Gonzalo Castro VALLADOLID Actualizado: 16/09/2020 09:53h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las medidas restrictivas continuarán una semana más en Valladolid y Salamanca con el objetivo de frentar el aumento de contagios entre la población. La «única novedad», pero significativa en cuanto a la importancia que le da tanto la Junta como los dos ayuntamientos concernidos, será el control policial sobre el cumplimiento de las cuarentenas de positivos, negativos que sean contacto estrecho de un caso y de aquellos que están esperando una PCR. «Es necesario mantener las medidas en ambas ciudades y la de incrementar el control y la vigilancia de las órdenes en León», confirmó el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, acompañado por la consejera de Sanidad, Verónica Casado, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el delegado del Gobierno en la Comunidad, Javier Izquierdo, tras la reunión mantenida con los regidores de las tres capitales.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, detalló que en su ciudad la «Policía Local controlará a partir del jueves a las personas que tienen que cumplir la cuarentena y extremará la vigilancia en la vía pública». Su homólogo en Salamanca, Carlos García Carbayo, se mostró satisfecho porque las «reclamaciones del Ayuntamiento van a llegar a buen término». «Pedimos que la información de las personas que deben guardar cuarentena sea completa y rápida para controlar su cumplimiento de forma rigurosa», sostuvo.

Igea apeló a la «colaboración de los ciudadanos» y recalcó una idea por encima del resto: «Si te han hecho una PCR tienes que quedarte en casa si has dado positivo o si has dado negativo y eres contacto estrecho de un caso. Y si te van a hacer una PCR también debes quedarte en casa». Igea cree que es «importante detectar los casos», pero también lo es el «cumplimiento del aislamiento». «Ponen en riesgo a sus seres queridos y al resto de la población», zanjó.

Sobre el posible confinamiento de las ciudades, que podría ser la siguiente decisión que tomasen si los datos no mejoran, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, explicó que es la medida que consigue «doblegar el coronavirus, pero nadie quiere llegar otra vez a esa situación». «Ya estamos hablando con la delegación del Gobierno por si se tuviera que llevar a cabo, pero es una decisión muy compleja», Confinar significa «controlar la movilidad» y eso es más «difícil» en ciudades grandes o barrios. «Hay que atajar las medidas que se han puesto en marcha ahora para evitar normas más drásticas como el confinamiento», avisó.

La consejera relató ante los periodistas una secuencia que no le agradó: «Ayer (refiriéndose al lunes) me pasee por una zona de terrazas de Valladolid. Parece que las terrazas son un espacio ‘no Covid’. No puedo tener la mascarilla puesta si bebo o como, pero el resto del tiempo sí. Vi a niños y mayores en terrazas sin la mascarilla y eso no puede ocurrir».

La tensa relación entre la Junta y el Ayuntamiento de Valladolid vivió ayer una pequeña tregua. «Ha sido una reunión tranquila en la que Igea ha reconocido que no han estado acertados cuando no hablaron con nosotros en un primer momento y eso le honra», aclaró Puente. El socialista también señaló que el encuentro «se tendría que haber producido 20 días antes», pero espera que a partir de ahora la «comunicación sea más fluida» entre ambos. «Cuando se nos llama para dialogar siempre vamos a acudir».

El alcalde salmantino, Carlos García Carbayo, calificó de «positivo» que la Junta les cuente toda la información «cara a cara» antes de poner algo en marcha y pidió al Gobierno autonómico que los «salmantinos puedan disponer de los recursos sanitarios humanos y materiales». Además, Carbayo exigió tras la reunión que la Junta «apoye económicamente a los sectores más lastrados por las medidas restrictivas».

León preocupa

El alcalde de León, José Antonio Diez, hizo hincapié en la «necesidad» de cumplir las normas de higiene y uso de mascarillas aplicadas desde hace semanas para «evitar medidas más restrictivas que podrían afectar a la actividad económica».El regidor pidió «respeto absoluto a las cuarentenas» e informó que «se realizará un control sobre este problema porque es el nuevo foco de contagio». Diez aprovechó para lanzar un mensaje a su población: «Estoy convencido de que los leoneses responderemos una vez más ante este reto con responsabilidad individual para el beneficio de todos».

Por su parte, el alcalde de Palencia, Mario Simón, se comprometió a «reforzar los controles policiales y la vigilancia de todas las medidas de seguridad, así como de disuadir a los ciudadanos de realizar actividades que supongan pequeñas aglomeraciones o concentraciones», recogió Ical. Este anuncio se produjo tras la llamada de Casado al regidor palentino para transmitirle su preocupación por el incremento de los contagios en la capital.