El consejero Rey niega a los rectores e insiste en que hay «diferencias» de nivel en la EBAU La Complutense contesta que «muchos alumnos» no quieren hacer Medicina en Castilla y León

Nada bien ha sentado al consejero de Educación en funciones, Fernando Rey, el comunicado que ayer emitió la Conferencia de rectores (CRUE) negando la necesidad de una prueba de acceso a la universidad (EBAU) única en toda España. En primer lugar porque «no hablan por todos los rectores», dijo, y recordó que los cuatro de las universidades públicas de Castilla y León han mostrado su apoyo a un examen común para todos los estudiantes que acabe con unas «desigualdades» que existen «objetivamente» en la prueba.

Lejos de la tesis mantenida por el órgano que agrupa a los rectores de las universidades españolas de que «no hay ningún informe académico que sostenga con datos contrastados que hay pruebas más fáciles que otras», Fernando Rey insistió en que sí existen diferencias. Pero es que, además, «perjudican» especialmente a los estudiantes de la región porque se enfrentan a una prueba más exigente que el resto.

«Muy poco meditado»

«Los rectores que han hablado saben más de ranking universitarios que de lo que pasa antes de entrar en las facultades», reprochó el consejero, quien criticó que las declaraciones realizadas por la CRUE «son muy poco meditadas». Y es así, explicó, «porque en cuanto se encuentren con los hechos, con que una comunidad autónoma de cien temas de Historia sólo pregunta 16 y otra cien, tengo curiosidad por ver qué dirían sobre esto».

Sí existen diferencias en las notas finales de la EBAU entre regiones, reconocen los rectores, pero para ellos se deben más a «condicionantes de tipo socioeconómico» que a las desigualdades de nivel que denuncia el responsable del área educativa regional. «Una única prueba seguro que creaba más desigualdades que el sistema que tenemos actualmente porque hay distintas situaciones socioeconómicas. Me preocupan más estas diferencias que se puedan producir en el entorno de cada provincia y comunidad autónoma», recalcó incluso el presidente de la CRUE, José Carlos Gómez Villamandos, actual rector de la Universidad de Córdoba. «¡Como si Castilla y León fuera Suecia!», expresó el titular de Educación al respecto.

En sus argumentos para cerrar la puerta a una EBAU única, los representantes de las universidades explican que la prueba supone el 40 por ciento de la nota, mientras que el otro 60 es el de la nota final de Bachillerato. Y a eso el consejero de Educacion respondió que ya en esta etapa educativa hay comunidades que «exigen más a sus estudiantes y tienen ahí un hándicap de entrada». «Por lo menos pongamos una prueba que homogeneice algo, en un 40 por ciento, esto» defendió dentro de su lucha por la prueba única. En resumen, la de la CRUE es «una opinión muy poco universitaria», zanjó.

Grupo de trabajo para corregir desigualdades

A la «cruzada» de Rey y al debate que se ha suscitado sobre la prueba única respondió también ayer el vicerrector de estudiantes y secretario ejecutivo de asuntos estudiantiles de la Universidad Complutense de Madrid, Julián Contreras, que aseguró que a esta universidad han llegado cientos de alumnos de Castilla y León con muy buenas notas y no porque hayan sido desterrados de su región. «Muchos alumnos de Castilla y León no quieren hacer Medicina en su región y vienen a Madrid. No es verdad que no puedan sacar un 13 sobre 14 en su comunidad. La movilidad de los estudiantes es muy grande y vienen aquí, al igual que alumnos de otras comunidades, donde las notas de corte, por ejemplo, de Medicina, también son altas».

Más satisfecho se mostró Fernando Rey con el anuncio realizado ayer por el Ministerio de Educación para poner en marcha un grupo de trabajo, en el que también estarán las autonomías, para tratar de corregir desigualdades de dificultad en la EBAU. Aunque el departamento dirigido por Isabel Celaá ya deja claro que no se trata de «hacer un examen exacto en todas las comunidades, sino en que compartan el mismo grado de dificultad». Sólo el hecho de que ahora el Gobierno central sí reconozca el problema es ya un «éxito extraordinario», concluyó el consejero.