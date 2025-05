Confinados por el coronavirus y sin Juegos Olímpicos

El coronavirus ha castigado sin deporte a medio mundo: ligas en pausa, competiciones canceladas, clubes en bancarrota, motos y coches aparcados, raquetas guardadas, pabellones cerrados y estadios reutilizados. Pero sobre todo el Covid-19 será recordado por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio al verano de 2021 . Una decisión que afecta a más de 10.000 deportistas de más de 200 países.

Castilla y León también se ve perjudicada con deportistas en cuarentena, balones sin dueño, zapatillas aburridas y pistas vacías. Dicen hasta luego a su cita olímpica en 2020 atletas como Lidia Valentín (Ponferrada), Chuso Bragado (Toro, Zamora), Javi Guerra (Segovia), Dani Mateo (Soria), Álvaro de Arriba (Salamanca), Marta Pérez (Soria), Pablo Acha (Burgos), Carlos Garrote (Zamora), David Llorente (Segovia) o María Bernabéu (Salamanca). Expertos en harterofilia, marcha, piragüismo, tiro con arco, judo, 800 ó 1.500 metros que, confinados en sus casas, se preparan en solitario para volver a la competición «en plena forma».

Jesús Ángel García Bragado, o «Chuso», como se le conoce en el mundo del atletismo, es el deportista español que ha participado en más Juegos Olímpicos en la historia. El de Tokio será su octavo y último campeonato. A sus 50 años ya piensa en la retirada. «Al principio el aplazamiento me pareció un fastidio porque ya contaba los días para terminar mi carrera, pero ahora ya he asumido que queda otro año por delante», confiesa a ABC. Zamorano, pero afincado en Barcelona: «El confinamiento, por suerte, me ha pillado en mi residencia habitual». Para no perder la forma y el estilo en marcha, la Federación le facilitó una cinta que ha colocado en el salón «para hacer una carrera corta por la mañana y otra más larga por la tarde».

David Llorente, uno de los atletas de la Comunidad más jóvenes en la cita de Tokio , iba a representar a España en el K1 de eslalom. «Tuve la fortuna de poder venirme a casa, Palazuelos de Eresma (Segovia), donde estos últimos años he estado muy poco. Ahora es una buena oportunidad para estar con la familia, algo que se echa en falta», sostiene. Llorente (1) ha sacado el coche del garaje para colocar en su lugar un ergómetro que «simula el paleo». «Suelo hacer yoga para mejorar la elasticidad, ejercicios para prevenir lesiones y mucha cocina».

En la misma situación que Chuso y Llorente se encuentra Dani Mateo, soriano y maratoniano. Ahora vive en Almazán, en la casa de sus padres. «Afortunadamente puedo salir de casa para cuidar mis granjas», asegura. Cree que «es una situación desagradable para el deportista, pero a la que hay que saber adaptarse». Mateo (2), en su cuarentena, ha transformado el salón de su vivienda: «Trabajo en la cinta un par de sesiones al día y saco adelante los entrenamientos». «Lo primero que haré cuando me dejen es correr por la hierba y entre las vacas».

Sin contacto

María Bernabéu (3) nació en Salamanca y ahora Alicante es su lugar de residencia. Tiene dificultades para practicar judo, «un deporte de contacto», y por este motivo lo primero que hizo al enterarse del aplazamiento fue llamar a su «entrenador para elaborar un nuevo plan de ejercicios en la plaza de su garaje». Lamenta que el estado de alarma afectará económicamente a los atletas: «Las medallas suponen ingresos y los resultados en las competiciones son el indicador para las becas y las ayudas».

Javi Guerra, último campeón de España de maratón , supera el confinamiento en un chalé a las afueras de Segovia. «Los primeros días fueron muy complicados porque no puedes hacer tu rutina y debes cambiarlo todo», expresa. El puesto en Tokio 2021 es la gran incógnita de los deportistas: «Espero que el mío no peligre porque hice mis tareas y la Federación lo tendrá en cuenta». «Echo de menos mis caminos, las vueltas a la pista de atletismo y un paseo por el Acueducto», reconoce.

