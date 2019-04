Concepción lamenta recurrir al «parcheo» ante la falta de jueces El presidente del TSJ de Castilla y León asegura que hay 23 magistrados haciendo refuerzos ante las «carencias»

PEDRO SEDANO Burgos Actualizado: 04/04/2019 09:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Concepción dice que la violencia de género no se resuelve con medidas judiciales

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) se ve obligado a cubrir con refuerzos, lo que su presidente, José Luis Concepción, denomina «política de parcheo», las carencias de personal y órganos judiciales que considera «estructurales». Así, destacó que en este momento hay 23 jueces y magistrados realizando refuerzos para suplir las carencias y que a la región sólo llegarán tres de las 78 plazas que el Ministerio de Justicia pretende crear este año en España.

Concepción -de acuerdo con el informe emitido por la Sala de Gobierno del TSJCyL- consideró necesario la creación de tres puestos de magistrado en las audiencias provinciales de Ávila, Salamanca y León (Sección 3ª Penal). También destacó la urgencia de crear seis nuevos órganos judiciales en el territorio, que son un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Palencia, dos Juzgados de Familia en Burgos y Salamanca, dos Juzgados de lo Social en Valladolid y León, así como un Juzgado de lo Penal en Segovia. En este sentido, señaló que «hace tres semanas» el Ministerio prometió «solamente» dos nuevos órganos judiciales -Juzgado de lo penal número 2 de Segovia y Juzgado de lo Social número 5 de Valladolid- y una plaza de magistrado en la Audiencia Provincial de Salamanca.

«Es todavía insuficiente la atención que a este territorio se le da», denunció, tras recordar que en 2018 no se creó ningún órgano judicial y hay que remontarse a finales de 2017 cuando se crearon cuatro órganos judiciales, enter ellos el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Burgos «que no había sido nunca solicitado y cuya realidad no era ni mucho menos imprescindible», puntualizó.

Mas casos pendientes

En la presentación de la Memoria del TSJ de 2018, Concepción explicó ayer que los jueces resolvieron más asuntos que el año anterior, pese a lo cual sigue aumentando el número de asuntos pendientes, debido al incremento de los que ingresaron a lo largo del pasado año. De hecho, en 2018 se registraron 275.990 asuntos, casi 6.000 más que el ejercicio precedente, y se resolvieron 264.634, 5.540 más que en 2017. Los mayores incrementos se registraron en el orden civil, donde fueron 6.000 más que el año anterior, y en el contencioso, donde se registraron 8.881, 1.200 más que en 2017.

Aunque Concepción reconoce que la Justicia está «mejor» que en otras comunidades autónomas, considera que las cifras demuestran que es «insuficiente» la cobertura de plazas y nuevos órganos judiciales, pese al esfuerzo de los jueces y magistrados.

El juez adelantó que hoy visitarán la sede del TSJ de Castilla y León altos representantes del Ministerio de Justicia para conocer de primera mano las necesidades y se mostró «confiado» en que sea el primer paso para resolver algunas de ellas. Una de las más apremiantes es la creación de una oficina de coordinación de la atención a víctimas en la propia sede del Palacio de Justicia de Burgos para cumplir las obligaciones que se derivan del Estatuto de la Víctima, aprobado en 2015, y coordinar a las diez que en este momento «cumplen de manera insuficiente su función» en Castilla y León.

Insistirá también en la necesidad de mejorar medios personales y materiales porque no llega para atender a todos los asuntos que ingresan. Además, pedirá que se refuercen los medios tecnológicos para mejorar el funcionamiento del expediente digital y que se corrijan las disfunciones de la Nueva Oficina Judicial, que tarda más tiempo en resolver pese a contar con más funcionarios que en el anterior modelo. Y llamará a atención de los representantes del Ministerio de Justicia sobre las necesidades de edificios judiciales en Segovia y Valladolid.