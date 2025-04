Concentración en Burgos para reclamar soluciones urgentes ante los cierres frente al Covid-19

Hosteleros, comerciantes, agencias de viajes, gimnasios... C entenares de personas se han sumado este domingo en la Plaza Mayor de Burgos a la concentración convocada en contra de las restricciones acordadas por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la propagación del Covid-19 y que afectan de lleno a estos sectores.

Han pedido soluciones urgentes y no «improvisaciones políticas» en esta pandemia.

«Los cierres también matan» , «El trabajo también es salud», «Si me cierras, me pagas», «O me muevo o me muero» o «El deporte también es esencial» han sido los lemas de algunas de las pancartas portadas por los concentrados, informa Ical.