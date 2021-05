El comentario de un astronauta de la NASA sobre Salamanca que ha provocado un revuelo en Twitter

Con toda su buena fe, el astronauta Shane Kimbrough compartió una imagen de la ciudad de Salamanca desde el espacio a bordo de la Estación Espacial Internacional. Una estampa que no abunda y que suele ser más común de grandes urbes mundiales. Y aunque hay muchos que han disfrutado y agradecido las vistas de la capital del Tormes, otros tantos en las redes sociales se han quedado en la anécdota, con la paella como protagonista de un revuelo con tintes de reproches gastronómicos.

«Hemos volado recientemente por Salamanca y el río Tormes estaba a la vista. ¡Ojalá tuviéramos un poco de paella espacial para disfrutar aquí arriba». Éste fue el mensaje que acompañaba la imagen y que ha despertado las críticas por vincular un plato típico de la Comunidad Valenciana a una panorámica de una ciudad de Castilla y León, que probablemente el astronauta sólo uso como uno de los manjares más populares del país, sin ánimo de ofender.

Hola España! We flew by Salamanca recently and the Tormes River was in plain sight. Wish we had some space paella up here to enjoy! pic.twitter.com/47cLIfCgMp