Collazos de Boedo, el pueblo «más de derechas» de Castilla y León Sergio Martín (PP) y José Antonio Herreros (Vox) se disputarán el bastón de mando en el pueblo palentino de Collazos de Boedo. Populares y la formación que lidera Santiago Abascal son los únicos partidos que se presentan con listas completas

Si hay un pueblo escorado a la derecha en Castilla y León ese es Collazos de Boedo, en Palencia. Con 105 habitantes, en este pequeño municipio sólo se presentan con listas completas a los próximos comicios municipales del 26 de mayo el PP y Vox, mientras que tan sólo una persona lo hace por el PSOE. Además, se da la curiosidad que los dos aspirantes a la Alcaldía son dos jóvenes. José Antonio Herreros, de 27 años, es el aspirante de la formación liderada por Santiago Abascal, mientras que Sergio Martín, de 24, fue el elegido por los populares.

El actual alcalde es de Ciudadanos -antes también lo fue por el PP-, pero el próximo será uno de los dos partidos situados más a la derecha de la esfera política. Vox fue el vencedor en las generales, con 30 votos, mientras que el PP obtuvo 26.

Herreros es el hijo del actual regidor, que se retira. Ingeniero agrónomo, fueron el resto de miembros de su lista los que decidieron que sea él el que encabece la candidatura. Se presenta con «ganas e ilusión» por mejorar el futuro de su pueblo y las condiciones de vida de las personas que allí residen. Aún no es afiliado de Vox, porque no ha habido tiempo, pero lo hará próximamente porque comparte el ideario de ese partido político. Actualmente se encuentra cursando un máster en Córdoba, pero su intención, una vez que lo culmine, es permanecer en la localidad para trabajar en su explotación ganadera.

«El resultado estará ajustado», explica sobre su pronóstico para las elecciones el que puede ser el próximo regidor.

Martín trabaja de agricultor en Collazos y aunque actualmente vive en Grijota (Palencia) tiene pensado volver a residir en su pueblo. Es nuevo en estas lides y admite que «nunca me ha gustado mucho la política» y que encabeza en parte la candidatura del PP «porque nadie se quería poner». Su designación «no tiene nada que ver» con la presencia de Vox en el pueblo «porque yo me apunté antes». Lo que le preocupa es la situación que se vive en un municipio «que lleva desde hace año y medio sin secretario» y por el que «quiere hacer muchas cosas». Admite que en el pueblo «extrañó» la candidatura de Vox, pero prevé que ganará el PP «por lo que he hablado con los vecinos».