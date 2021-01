Las cofradías de Valladolid asumen que en 2021 tampoco habrá procesiones Pedirán a la Junta que elimine el límite de 25 personas en los templos y se rija sólo por los porcentajes de aforo

No fue una reunión fácil ni tampoco hubo unanimidad en las decisiones. Después de dos aplazamientos, las 20 cofradías de Valladolid -realmente 19 porque una excusó su presencia- se reunieron ayer en un pleno extraordinario en la iglesia de San Martín para adoptar una postura común con la que abordar la Semana Santa de este año, un objetivo nada fácil un momento en el que la pandemia está desbocada y el confinamiento domiciliario sólo lo frena el Gobierno de España. Con este escenario y toda la incertidumbre sobre la evolución de la crisis sanitaria, los responsables de las hermandades vallisoletanas lograron consensuar algunos aspectos pero, sobre todo, asumieron que en 2021 tampoco habrá procesiones.

Hay que decir asumieron porque no todas se mostraron dispuestas a admitir que las imágenes no desfilarán por las calles de Valladolid. El grupo de las seis más antiguas (Angustias, Vera Cruz, Pasión, Nazareno, La Piedad y Cruz Desnuda) ya hace días que manifestó públicamente su deseo de salir a la calle, aunque de forma más restringida y limitada. Ayer, después de que se diera a conocer una carta del obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, en la que afirmaba de forma contundente que, dada la situación actual de alerta sanitaria, era imposible procesionar, el grupo quedó reducido a dos : Vera Cruz y Nazareno. No obstante, no tendrán la más mínima posibilidad de ver cumplidos sus deseos una vez que el Arzobispado decrete de forma oficial la manera en la que se podrá desarrollar la Semana Santa. El propio Argüello tenía previsto ayer acudir a la reunión, si bien finalmente no lo pudo hacer al tener que oficiar el funeral de un sacerdote. Sin embargo, a través de una misiva, dio a conocer su postura al respecto que pasa por no contemplar la posibilidad de que las imágenes desfilen por las calles.

De esta forma, las celebraciones pasan, en principio y como mucho, por alguna representación exterior y estática, si es que cuando llegue el 26 de marzo, Viernes de Dolores, la situación de la pandemia ha mejorado sustancialmente. Así las cosas, de momento sólo se contempla, y así se puso de manifiesto en el encuentro, que se realicen actos litúrgicos en el interior de los templos. Y, precisamente para poder mantener esta actividad y que no se produzca, por segundo año consecutivo, una Pasión «en blanco», las cofradías de Valladolid acordaron solicitar a la Junta de Castilla y León que elimine la limitación de 25 personas en las iglesias, como ocurre en la actualidad, y sólo se establezcan porcentajes de aforos de cada templo. Recuerdan, en este sentido, que 25 personas en una catedral o en un templo de grandes dimensiones no tiene mucho sentido. En segundo lugar, las hermandades pedirán a la Consejería de Sanidad que les trasladen informes sanitarios o previsiones con la suficiente antelación como para poder ir adoptando decisiones sobre las actividades que se puedan realizar.

Los representantes de las hermandades mostraron su preocupación por un segundo año sin Semana Santa . Todos trabajan ya en un plan «b» con el que poder mantener la Pasión, aunque sea en el interior de los templos, donde sí será posible contemplar la mayor parte de las imágenes.