«Ciudadanos se incorpora cada vez más al conocimiento del PP del medio rural»

-Fue criticada por el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, por decir que la propuesta de la reestructuración sanitaria era una «ocurrencia». ¿Lo mantiene?

-Sí. Tampoco creo que sea despectivo. No puedes alarmar a la población con una noticia sin explicar, sin consensuar y sin dialogar. Ese día era una ocurrencia, hoy parece que es un proyecto piloto. Por cierto, la consejera de Sanidad no me criticó. En todo lo que sea mejorar, vamos a ayudar. En lo que no vamos a estar nunca es en suprimir y reducir servicios.

-Otra de las propuestas del vicepresidente, de Ciudadanos, es la fusión de municipios. ¿Cree que puede ayudar a luchar contra la despoblación? ¿Es viable?

-Bueno, esa es la decisión que se le ocurre a todo el mundo que llega y cree que sólo bajo el principio economicista se pueden resolver los temas. Sinceramente creo que no es viable la fusión de municipios, no estoy a favor de ese tipo de propuestas que generan confusión.

-¿Y esos planteamientos cree que parten del desconocimiento de la realidad de los pueblos?

-Es que el vicepresidente no se ha dedicado a lo rural. No digo que no lo conozca, pero una cosa es conocerlo y otra cosa gestionarlo.

-¿Hay una percepción distinta del medio rural entre PP y Cs?

-Yo creo que cada vez más Cs se incorpora a la visión, porque es la real, y el PP es un partido que se hace desde los pueblos hacia la ciudad.

-¿Cs es un perfil más urbanita?

-Ciudadanos, y no es despectivo, es un partido de hace dos días. No les ha dado tiempo a tener un modelo contrastado en la gestión. Creo que Cs se incorpora cada vez más, en este caso por lo menos, al conocimiento que tiene el PP del medio rural. Cosa que me parece buena.

-Cs abogaba por suprimir las diputaciones y ahora preside alguna. ¿Ve un cambio de opinión?

-Siempre se lo dije, que esa visión que tenían del medio rural era por el absoluto desconocimiento de cómo se gestionaba en el día a día. Y en las diputaciones, sinceramente, creo que ha pasado lo mismo. ¿Qué no me gusta? El lenguaje que utiliza Ciudadanos en su programa electoral para hablar de las diputaciones y llamarlas chiringuitos. Todo eso forma parte de una estrategia puramente política y siempre digo que eso es un lenguaje de tuit. Profundizar requiere más tiempo y más dedicación. Creo que Cs aprenderá cuando tenga la responsabilidad. Una cosa es predicar y otra es dar trigo.