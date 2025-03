El cinturón habría «salvado» a un 5% de los muertos en carretera

Hay accidentes inevitables, otros en las que la irresponsabilidad, la imprudencia o la distracción desencadenan un siniestro con consecuencias fatales y otros en los que una mala decisión puede costarle a alguien la vida. Un simple gesto, como es el de abrocharse en cinturón habría sido suficiente para que en el pasado año cinco personas que tomaron su ultimo aliento sobre la carretera hubieran regresado a casa a salvo.

Así lo explicaron ayer la coordinadora autonómica de la DGT de la DGT y la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, en la presentación de balance anual de siniestralidad en carretera, que se cerró en 2021 con 92 víctimas mortales. De ellos once no llevaban puesto el cinturón y la mitad se estima que no habría perdido la vida de haberlo llevado, un cinco por ciento del total.

El porcentaje de personas involucradas en accidentes que no hacen uso de este dispositivo de seguridad se mantiene estable con el paso de los años en torno al 20% y más allá de los accidentes en los que se registran víctimas la Guardia Civil tramita cada día trece denuncias por no llevar el cinturón en Castilla y León.

Las salidas de vía siguen siendo un año más la principal causa de accidentes en la Comunidad, en la que pese a lo dramático del dato, esas 92 vidas apagadas sobre el asfalto suponen un 4% menos que en 2019 (año que se toma como referencia ante la atípica movilidad de 2020), manteniendo la tendencia a la baja de la última década y registrándose la segunda cifra anual más baja de la serie histórica tras la de 2020,. Por el contrario, aumentaron lo heridos graves en un 9%.

En un año marcado aún por el descenso de la movilidad, se registraron 5,7 millones de desplazamientos, un 6% menos que antes de la pandemia, con una tendencia cambiante a lo largo del año y con menos tráfico pero más fallecidos en el primer semestre.

Uno de los datos que más «preocupa» del balance de siniestralidad en carretera de 2021 es el aumento de fallecidos entre el colectivo vulnerable: ciclistas, motoristas y peatones, y en concreto sobre estos últimos. Y es que han pasado de ocho a once las personas arrolladas mortalmente entre 2019 y 2021, siendo especialmente llamativa la muerte de nueve de ellos en vías de alta capacidad, siete de los cuales eran ocupantes de vehículos siniestrados que salieron a la carretera con fatal desenlace.

