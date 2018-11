Sociedad Cinco consejos para que tu compra «on line» sea segura este Black Friday El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), con sede en León, ofrece a través de su web una guía con trucos para evitar desagradables sorpresas en estos días

ABC

El Black Friday o «Viernes Negro», al día que en Estados Unidos se inauguraba oficialmente la temporada de compras navideñas con significativas rebajas en muchas tiendas minoristas y grandes almacenes, se ha instalado definitamente en Castilla y León como en el resto de España y los comercios esperan un significativo aumento de ventas durante este fin de semana, también a través de sus plataformas «on line». Por eso, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), con sede en León, a través de su web ofrece cinco consejos para hacer compras.

1) Verificación de la tienda online.

El Instituto recomienda comprobar si la página contiene certificado digital para que tus datos viajen cifrados y revisar que los precios de los productos no se alejen excesivamente de la realidad. Asimismo, buscar información de la empresa o textos legales en la página y si no existen datos reales de la empresa (NIF/CIP, domicilio fiscal o titularidad de la empresa), ni apartado de condiciones de venta, aviso legal, política de privacidad, entre otros, sospecha. Por otra parte, observar que el diseño de la página web no sea dudoso y en el caso de que se anuncien varios métodos de pago, pero al final solo es posible pagar a través de uno, lo mejor es que no efectúes tu compra.

2. Búsqueda de opiniones

El Incibe recomienda también en su web buscar opiniones de otros usuarios que hayan realizado sus compras con éxito. Esto te dará cierta fiabilidad para llevar a cabo tus compras. Añade, además, que proporciona veracidad que la tienda muestre sellos de confianza.

3. Configuraciones seguras

Aconseha también tener bien configuradas tus aplicaciones, como el navegador, con extensiones o complementos que aumenten la seguridad, o las redes sociales para que no te inunden de publicidad que en ocasiones puede ser engañosa y de este modo, evitar que llegues a esas tiendas fraudulentas.

4. Protección de dispositivos

En cuanto al dispositivo desde que el que vas hacer la compra, recomienda mantenerlo siempre protegido con un antivirus y con sistemas operativos y aplicaciones actualizadas, puede evitar que durante tus navegaciones en busca del mejor chollo para del Black Friday, puedas ser infectado con algún malware, sin darte cuenta.

5. Haz un seguimiento

En caso de que necesites comprar algo, es recomendable para el Incibe que eches un vistazo, los días previos del Black Friday, al producto del que estás interesado, y así confirmar que realmente se aplican los descuentos indicados. Si la página existe desde hace tiempo y aplica descuentos a campañas destinadas para ello, puede ser un indicio de que la venta de productos es real.