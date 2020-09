Cierran otro aula de la escuela infantil «Los Gigantillos» al dar también positivo la profesora de apoyo Los once menores de 1 a 2 años que asistían acudirán a los servicios sanitarios para realizar una PCR aunque no tengan síntomas

La Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos ha acordado el cierre de otra aula en la escuela infantil municipal de «Los Gigantillos» en la zona Sur de la ciudad, al haberse confirmado el positivo de la profesora de apoyo de una clase de niños de 1 a 2 años. Se ha confirmado que el contagio deriva de un contacto externo a la escuela, según informaron fuentes municipales.

Como ya ocurrió el pasado domingo, con el anterior positivo, se ha consultado a las autoridades sanitarias y de acuerdo los técnicos de la Gerencia con la empresa adjudicataria de su gestión, Arasti Barca, se ha avisado a los padres de los once menores que asistían a esa clase, para que ya no lleven a sus hijos a la escuela y que acudan a los servicios sanitarios para realizar una PCR aunque no tengan síntomas.

A los tres menores a los que ya se ha realizado la prueba han dado negativo. De las tres escuelas infantiles municipales, solo se han producido contagios en dos aulas de «Los Gigantillos» y, por lo tanto, funcionan con normalidad y sin incidencias tanto «Pequeño Cid» en Gamonal Norte como la escuela «José Antonio Rodríguez Temiño» en el polígono industrial de Villalonquéjar.