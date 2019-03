Cerca de 20.000 empleados no van al trabajo cada día sin estar de baja Un estudio de Randstad sitúa a Castilla y León como la segunda con mayor porcentaje de absentismo

El índice de absentismo laboral en Castilla y León se situó n el 5,2 por ciento, el segundo más alto de todo el país solo superado por País Vasco (5,5 por ciento), según el Informe Trimestral sobre el Absentismo Laboral elaborado por Randstad Research, correspondiente al tercer trimestre de 2018, del que se desgrana que el absentismo laboral supuso en la región la pérdida de más de 23 millones de horas trabajadas.

En el informe se destaca además que cada día más de 51.400 personas de promedio no acuden a su puesto de trabajo. Cerca de 19.700 personas lo hicieron pese a no estar de baja, mientras que más de 31.700 se ausentaron por una incapacidad temporal. Con respecto al trimestre anterior, el absentismo en la región creció en un 0,3%.

Desde la patronal Cecale se puso el acento en que el absentismo laboral, especialmente el no justificado o deseado, «es un tema sensible para el empresariado» y ello no únicamente por una cuestión económica, «en tanto que el mismo perjudica la capacidad de las empresas de generar riqueza y empleo», sino también «por las implicaciones a nivel organizativo y de productividad», ya que «obliga a invertir en contratar y formar a personal para sustituciones y/o a aumentar la carga trabajo de otros miembros de la plantilla, creándose así un clima laboral nocivo».