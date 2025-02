Castilla y León y Asturias piden «igualdad» en la supresión de peajes

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la consejera de Presidencia de Asturias, Rita Cambor, han pedido hoy al Gobierno de España «igualdad y equidad entre todas las regiones» para la supresión de peajes.

Juan Carlos Suárez-Quiñones ha insistido en la necesidad de que se aplique «un principio de igualdad», de manera que «si en otras autopistas se hacen exenciones totales o parciales de los peajes, Asturias y Castilla y León tengan el mismo derecho», porque «los ciudadanos somos todos iguales en el territorio nacional».

El consejero de Fomento se ha mostrado consciente de que «los presupuestos del Estado son los que son y dan para lo que dan» , por lo que «si realmente se puede hacer un esfuerzo hay que hacerlo para todos» porque «no puede ser que se haga en unas comunidades y unas autopistas sí y en otras no».

«Si el Estado tiene medios económicos para la financiación de la disminución de los peajes o de su eliminación que lo haga, y si no los tiene que no lo haga, pero si lo hace o no lo hace, que sea en todas las comunidades», ha apuntado Suárez-Quiñones.

Por su parte, Rita Cambor ha señalado que se ha elaborado un documento de Alianza por las Infraestructuras de Asturias, consensuado con el Gobierno del Principado y el resto de los grupos políticos, en el que se pide que se lleve a cabo una rebaja en el coste del peaje de la autovía del Huerna.

«Sabemos que el Estado está enviando una bonificación, la última de seis millones, para completar el coste de ese peaje, pero entendemos que debería ir incrementándose con los años hasta que en Asturias se consiga esa equidad que tienen otras regiones», ha concluido la consejera de Presidencia de Asturias.