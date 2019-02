La Junta plantea vacunar contra la meningitis B a los nacidos desde enero La Consejería de Sanidad manda una instrucción a los centros de salud para que se preparen a partir del 14 de marzo

La Consejería de Sanidad plantea vacunar contra la meningitis B a los niños nacidos a partir del 1 de enero de este año. Así se desprende de las circulares que se han hecho llegar a los coordinadores y pediatras de los centros de salud, a las que ha tenido acceso ABC, en las que se asume que Sacyl vacunará a los menores frente a esta enfermedad y, para ello, comenzará con los nacidos a partir del 1 de enero de este año.

No obstante, en la misma instrucción, se pide a los profesionales que esperen a la reunión que celebrará el próximo 14 de marzo en Madrid la Comisión de Salud Pública del Ministerio en la que analizará este asunto. El objetivo, según señaló ayer el consejero, Antonio María Sáez Aguado, es que la vacunación se realice en toda España y sea un acuerdo del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, toda apunta a que de no ser así, la Consejería seguirá adelante con su idea de vacunar contra la meningitis B. A partir del citado 14 de marzo, este departamento fijará las pautas concretas para proceder con las vacunaciones, entre ellas el número concreto de dosis, que pueden ser tres, como actualmente se realiza. Sobre el hecho de que se comience con los niños nacidos este año, fuentes médicas reconocieron a ABC que en algún momento hay que hacer el corte para comenzar y hay que tener en cuenta que el primer objetivo debe ser proteger a los niños más pequeños, que son los más vulnerables.

Cuestión de equidad

Sáez Aguado se mostró convencido de la necesidad de aplicar esta protección a los menores por dos razones; la primera, porque «cada vez hay más prevalencia del serotipo B, que se da en la mayoría de los casos detectados» y, la segunda, por una cuestión de equidad. En este sentido, señaló que el 60 por ciento de los pequeños de la Comunidad están vacunados, pero el coste (110 euros cada una de las tres dosis de Bexsero) lo cubren las familias por lo que, puntualiza, quienes no tienen recursos no pueden acceder a ella y «esa falta de equidad es un problema muy importante».

En cualquier caso, apuntó que «vamos a seguir trabajando para que se pueda incluir» en el calendario vacunal unificado para todo el Estado y recordó que «no es un problema presupuestario», más aún si se tiene en cuenta que las vacunas sólo suponen el 1,1 por ciento del gasto en medicamentos de toda España. No obstante, hay que recordar que la Consejería de Sanidad tiene ya reservados tres millones de euros para dar este paso, y vacunar a alrededor de 16.000 niños en la región. Castilla y León se convertiría así en la segunda Comunidad Autónoma que implanta el Bexsero en su calendario público de vacunación, tras Canarias. Antonio María Sáez Aguado insistió en que no es una cuestión presupuestaria la que determine su inclusión si es que médicamente es eficaz y recordó cómo en el caso de la hepatitis C el sistema de salud «respondió» y se puso en marcha, lo que originó a Castilla y León un gasto de 56 millones de euros y provocó por primera vez que la Comunidad no pudiese cumplir con el objetivo de déficit.