Castilla y León se desmarca del Ministerio y vacunará contra la meningitis B Previsiblemente se empezará con los nacidos a mediados de año, si bien la fecha exacta se tendrá que concretar entre los técnicos de la propia Consejería de Sanidad

MONTSE SERRADOR Valladolid Actualizado: 15/03/2019 09:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Castilla y León seguirá adelante con su decisión de vacunar a los niños contra la meningitis B, y lo hará al margen de la opinión del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social que, de momento, no es partidario de esta medida. Así se puso de manifiesto ayer durante la reunión de la Comisión de Salud Pública, a la que acudieron representantes de las comunidades autónomas. En este encuentro y una vez conocido un documento elaborado por un comité de expertos con recomendaciones para hacer frente a la meningitis, los representantes ministeriales concluyeron que, por el momento, no apoyaban la inclusión de la citada vacuna (Bexsero) en el calendario vacunal por considerar que «no hay evidencias suficientes» sobre su necesidad. Un planteamiento con el que no coincidió el director general de Salud Pública, Agustín Álvarez, quien, como otros homólogos en comunidades como Canarias o Andalucía, insistió en comenzar a aplicar el Bexsero que, en el caso de Castilla y León, ya reciben el 65 por ciento de los menores, cuyos padres asumen el gasto de los 316 euros. Según Álvarez, solo hay que ver el ejemplo de Inglaterra, donde se han vacunado ya más de 1.300.000 niños y tener en cuenta, sobre todo, que actualmente el B es el serotipo con mayor incidencia.

El director general de Salud Pública confirmó a ABC que Castilla y León comenzará a vacunar este mismo año, aunque aún habrá que decidir en qué mes se realizará el corte. La previsión inicial era comenzar con los niños que hayan nacido desde el 1 de enero, como se recogió en una circular de la Consejería de Sanidad que se remitió a los centros de salud. Sin embargo, según Álvarez, todo apunta a que se empezará con los nacidos a mediados de año, si bien la fecha exacta se tendrá que concretar entre los técnicos de la propia Consejería de Sanidad.

Donde sí hubo acuerdo con las comunidades fue con la vacuna tetravalente contra la meningitis de los serogrupos A, C, W e Y, donde el Ministerio sí accedió a que se introdujese en el calendario vacunal a los doce años. Sin embargo, esta vacuna ya se ha incorporado desde el 1 de enero en Castilla y León (junto con Canarias son las dos únicas autonomía) pero añadiendo también a los niños de doce meses.