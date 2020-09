Carriedo y Del Olmo se desmarcan de las tramas eólica y «Perla Negra» El titular de Economía niega ilegalidades en el procedimiento y su predecesora dice que no se le informó

M. Gajate VALLADOLID Actualizado: 18/09/2020 07:54h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y su predecesora en el cargo, Pilar del Olmo, se desmarcaron ayer de las posibles irregularidades en las tramas eólica y de la Perla Negra ante la comisión de investigación que trata de indagar en ambos procesos sujetos aún a la acción judicial con el fin de depurar unas responsabilidades políticas que ambos aseguraron que se escapaban de sus «competencias».

El papel que pudieran haber jugado cada uno en el gobierno del que formaban parte cuando sucedieron los hechos se acotaba a distintas tramas. Así, las preguntas que se formularon a Fernández Carriedo apuntaban sobre todo como ex consejero de Medio Ambiente hacia las autorizaciones de declaración de impacto ambiental de los parques eólicos a los que posteriormente daba luz verde Economía y que los juzgados investigan si se concedieron bajo presiones a las empresas energéticas de asociarse con otras de carácter local, dando pie con ello a una red de posibles mordidas de hasta 80 millones de euros. En el caso de Del Olmo, al proceso de adquisición del Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y de las parcelas que dieron forma al fallido parque empresarial de Portillo con un supuesto sobrecoste asumido por las cargas públicas.

En calidad de testigo

Al igual que ya señalara ante el juez de caso de la Perla Negra en calidad de testigo en 2017, Del Olmo insistió durante su comparecencia en que no tuvo conocimiento como titular de Hacienda de las gestiones para su compra, dado que éstas correspondían a una empresa pública (Gesturcal) dependiente de otra consejería y «no era mi misión controlarla». La cartera en cuestión era Economía, en quien había delegado la búsqueda de un edificio para «alquilarlo», como así se había planteado de inicio la operación y le trasladó el fallecido Tomás Villanueva. Negó también tener conocimiento de dos tasaciones realizadas por su Consejería, muy inferiores al precio final, de las que aseguró que «no se me informó».

Si reconoció las irregularidades que respecto a este inmueble llevaron a la Junta a personarse como parte perjudicada en la causa judicial. En concreto, sobre el contrato de mobiliario y división interior de la Perla Negra, que se realizaron sin que mediara un concurso y se adjudicaron directamente por 4,4 millones de euros. «Cuando el juzgado nos pidió» documentación, «no encontramos por ningún lado el expediente de contratación».

Carlos Fernández Carriedo, minutos antes de comparecer

Por su parte, quien le tomara hace un año el relevo a Del Olmo en la Consejería de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró no haber tenido conocimiento de la trama como parte del Ejecutivo regional que integraba entre los años 2003 y 2007 como titular de Fomento y Medio Ambiente. A él, aseguró, no le llegaron quejas o sospechas sobre la misma -lo mismo apuntó Del Olmo: «Ningún empresario de ese sector ha venido a contarme nada»- y la parte que le correspondía del proceso administrativo para la puesta en marcha de un parque eólico, la autorización de impacto ambiental, no tuvo «ninguna ilegalidad».

A este respecto señaló que todas las resoluciones coincidieron con las propuestas «técnicas» en las que confía «cien por cien», y que sucedían a un trámite «reglado y participativo». «No se saltó el procedimiento y se siguió la ley», destacó Carriedo, quien señaló que la paralización de los expedientes para parques eólicos no encallaba en este trámite. Algunos, apuntó, tenían la autorización de impacto ambiental y esperaban tres años por la de Economía, a la que no preguntaba por los proyectos pendientes dado que no les «correspondía el seguimiento» y hay «muchos motivos» por los que se pueden frenar o «desistir».

Sobre el procedimiento de la avocación que centralizó en Rafael Delgado la capacidad de decisión final sobre la autorización de actividad de los parques eólicos en detrimento de los servicios territoriales, aseguró que él nunca ha recurrido a la misma pero que está «para usarse» y no se informa de la misma al resto del Gobierno, siendo una cuestión «interna» de la Consejería en la que se adopta la decisión.

La oposición

Por último, a preguntas del Grupo Mixto y Socialista, Carriedo negó que él, algún familiar o allegado se haya beneficiado «nunca» de una autorización de un parque eólico o haber recibido «cualquier regalo» por una tramitación de su competencia.

Desde el PSOE no quedaron satisfechos con las respuestas de ambos. El procurador José Francisco Martín consideró a Carriedo un «agente activo» de la trama eólica y su comparecencia «patética» y apuntó a un «descontrol» de Del Olmo de su ex Consejería, aunque tras años de debate dialéctico en las Cortes, apuntó ayer que se la «echaba de menos».