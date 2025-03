Carriedo prevé un retraso mínimo en la presentación de las Cuentas

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha reconocido que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado «despejará algunas dudas» para elaborar las cuentas de la Comunidad, que pasarán a su fase final, sin que sufran un retraso «muy dilatado en el tiempo» sobre los plazos previstos. Carriedo ha destacado que podrán acometer el «cierre definitivo» de las partidas una vez que conozcan las transferencias que llegarán del Estado así como la evolución de las retribuciones de los empleados públicos. «Estaremos ya en condiciones de pasar a la fase final» de presentar las cuentas de Castilla y León para 2022, con el cierre definitivo, el cuadre de las cuentas y la aprobación del techo de gasto, según ha dicho a Ical.

El consjero ha afirmado, no obstante, que no tienen fecha definitiva todavía, y ha recordado que «ha habido un retraso en la presentación de los Presupuestos del Estado y eso introduce algunos días respecto a la previsión autonómica -antes del 15 de octubre según el Estatuto-, pero no puede ser muy dilatado en el tiempo, porque el nacional no ha sido muy alargado».

Al respecto, el secretario general de UGT, Faustino Temprano, pidió a la Junta que se ponga las pilas tras el anuncio del Gobierno de un acuerdo para los presupuestos del año que viene. Junto al líder de CCOO, Vicente Andrés, valoraron el acuerdo de PSOE y Podemos y consideraron que algunas de las medidas «suenan bien», al tiempo que pidieron que fueron exapansivos, informa Ical.