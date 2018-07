Campeones en acogida La familia de Nieves Jiménez es una de las que más menores tutelados por la Junta ha atendido -siete desde 2011-. En su casa garantizan que a estos niños no les falte el cariño

Todo comenzó con un cartel que buscaba familias acogedoras. Nieves se planteó entonces si abrir las puertas de su casa a niños que lo necesitaban, menores tutelados y protegidos por la Junta que podrían estar en una familia durante cierto tiempo. Desde entonces hasta hoy han pasado siete años y en el domicilio de esta salmantina, con tres hijos biológicos de 24, 22 y 19 años, han residido como uno más un total de siete de estos niños. Es uno de los hogares de la Comunidad que más veces ha repetido esta experiencia y sus integrantes no se arrepienten para nada de haber dado el paso. De hecho, su intención es seguir ayudando a que para estos chicos «no escaseen ni el cariño, ni los besos ni los mimos».

Eso sí, es una decisión que debe ser «muy meditada», explica la propia Nieves. Tanto ella como su marido lo pensaron detenidamente y se interesaron por este programa del Gobierno regional gestionado por Cruz Roja. Se decidieron a pedir información, pasaron las tres entrevistas, recibieron formación, superaron los procesos de valoración y aportaron toda la documentación necesaria. En un primer momento, llegó a su casa un bebé recién nacido. Pero por allí han pasado además un grupo de hermanos y niños de diferentes edades.

«Tenemos que estar agradecidos por el hecho de tener una familia y creo que estamos capacitados para ofrecer que estos niños crezcan con mucho cariño y estén atendidos», asegura convencida esta madre acogedora, que recalca a todos los que quieren participar en el programa que es necesario tener muy claro que se trata de una «estancia temporal» -los menores pueden permanecer hasta un máximo de dos años con una misma familia, aunque hay casos en los que existen prórrogas-. Y cuando llega el momento de la despedida «fácil no es», pero se trata de un «sufrimiento feliz» porque el objetivo de todo esto es que puedan volver a su entorno. «Nosotros les ayudamos a emprender el vuelo hacia su vida definitiva», expresa. Y es que ellos no son sustitutos de sus padres. «Tienen una familia y hay que hablarles de ello, para que no crezcan con un sentimiento de abandono», explica.

Actualmente, tienen prioridad para el acogimiento familiar los menores de 0 a 3 años y, después, de 3 a 6, señala Lourdes Acero, responsable del programa en Cruz Roja. De ahí que los chicos que más complicado tienen salir en acogida son los mayores de 7 años, pero también aquellos que tienen necesidades de atención especiales y los grupos de hermanos, a los que se intenta no separar.

«Estabilidad para el menor»

«Lo que se prioriza es que el menor pueda volver con su familia de origen y también la estabilidad». Por eso, los núcleos de acogida pueden ayudar y mucho a estos niños al aportar un entorno más familiar que un centro, una atención individualizada y, sobre todo, mucho cariño.

En un primer lugar se busca que el menor pueda ser acogido por parte del que es su núcleo biológico a través de lo que se llama acogimiento en familia extensa y, si nadie puede hacerlo, se busca un núcleo ajeno. Una vez superadas las entrevistas, aportada la documentación y realizada la formación, los interesados pasan a formar parte de una especie de «bolsa de familias acogedoras» y Cruz Roja les requiere cuando algún menor necesita de su ayuda y ellos se puedan ajustar a sus necesidades.

Las familias cuentan con una serie de beneficios como una ayuda económica, exenciones fiscales o bajas por maternidad para los acogimientos que se prolongan durante más de un año. Existe, además, asesoramiento constante, grupos de apoyo y un teléfono 24 horas al que acudir en caso de necesidad.