Cambios de «chaqueta» de todos los colores La marcha de Clemente a Cs y Cabrera a Por Ávila son únicamente dos ejemplos de políticos que se marchan a otro partido y serán rivales de quienes fueron sus compañeros

Isabel Jimeno VALLADOLID Actualizado: 03/03/2019 17:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

De compañeros a rivales. Darse la vuelta como un calcetín no es nuevo entre los políticos. De defender con ahínco y pasión unas siglas, a postularse en contra. Un cambio que bien es cierto no está extendido entre todos los que se dedican a lo público, pero sí se da de forma frecuente. Con cada cita electoral, la historia se repite, y de cara a la triple contienda prevista el próximo 26 de mayo (con urnas municipales, autonómicas y europeas, tras el paso por las generales del 28 de abril) el fenómeno coge cuerpo. Nombres propios, algunos destacados, que cambian de «chaqueta» e incluso se convierten en protagonistas y «estrellas» de formaciones nacidas como un traje a su medida. Silvia Clemente, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, Antonio Pardo, Charo Chávez, Manuel Fuentes, José Antonio de Miguel Nieto, José Manuel Barrio... están en esa nómina que no para de crecer.

Una moda que se ha convertido en tendencia de cara a la temporada de primavera electoral. Y con opciones de todos los colores en el muestrario, pues el «transfuguismo» no entiende de colores políticos. Afecta a unos y otros, incluso a las nuevas formaciones, que en menos de cuatro años han visto escindirse a quienes en 2015 fueron sus defensores. Aunque no en todos los casos, sí son mayoría los que, tras conocer que se verán apeados de esos primeros puestos en las listas, han cambiado de «color» a otro partido que les garantiza situarse abriendo el «desfile» hacia las urnas.

Entre esos «modelos» que lucen nueva «chaqueta» sobresale el nombre de Silvia Clemente. Quien, tras dos decenios en la primera línea de la política regional en las filas del Partido Popular, hace unos días renegó de la formación. Un adiós cargado de críticas al actual presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, que no acabó con la renuncia de la hasta entonces presidenta de las Cortes dejando el primer plano de la esfera política. Quien durante 14 años (entre 2001 y 2015) fue consejera de carteras tan diversas como Medio Ambiente, Cultura y Turismo y Agricultura y Ganadería y casi cuatro máxima responsable del Parlamento regional ha cambiado la chaqueta «azul» de PP y se ha enfundado la «naranja» de Ciudadanos.

Apoyo nacional

Con el apoyo de buena parte de la cúpula del partido de Albert Rivera, la segoviana se tendrá que medir en las primarias con otros tres aspirantes, con el diputado Francisco Igea como el otro candidato fuerte en la pugna que se dirimirá el próximo fin de semana vía telemática. Con un discurso cargado de reproches dirigidos especialmente contra el actual presidente del PP, Alfonso Fernández Mañueco, Clemente dijo adiós a las filas del que siempre había sido su partido. Se dio de baja y también renunció a su acta en las Cortes. Pero ese jueves 21 de enero en el que anunció su marcha no supuso, sin embargo, el fin de su carrera política. A los cuatro días, los rumores se hicieron realidad y se confirmó su fichaje por Ciudadanos. Arropada por buena parte de los cargos de la formación de Rivera y su número dos también presente, Clemente confirmó sus intenciones de liderar la candidatura de Cs y su aspiración de ganar el 26 de mayo y situarse al frente de la Junta.

Entre quienes buscan acomodo a la medida, el caso de Jesús Manuel Sánchez Cabrera (1982), elegido en junio de 2015 presidente de la Diputación de Ávila por el Partido Popular. Afiliado a las siglas de la gaviota desde los 18 años, el viernes confirmó el secreto a voces desde que el 22 de diciembre se viesen frustradas sus ilusiones de encabezar la candidatura del PP a la Alcaldía de la capital amurallada: deja la disciplina de su partido de siempre para pasarse a Por Ávila, aunque sigue aferrado al sillón de la institución provincial. Y este sábado aseguró a Efe que no piensa dimitir «bajo ningún concepto», pese a la petición que le han realizado desde el PP tras su fuga. «Si considera el Partido Popular que este presidente no merece la confianza, tiene la opción de revocar el mandato que tengo, a través de una moción de censura», espetó.

Por Ávila es la nueva formación que se sumará a la sopa de siglas que a buen seguro competirá por hacerse con alguna de las actas en un Ayuntamiento en el que el PP perdió en 2015 la hegemonía que había mantenido. Impulsada por personas de la máxima confianza y entorno de Sánchez Cabrera, ha salido a la luz después de que Génova impusiera a Sonsoles Sánchez-Reyes como candidata. Y es que en «nido» central del partido de la gaviota no olvidan el golpe de estado interno dado precisamente con Sánchez Cabrera como capitán de la rebelión que le llevó a hacerse con la Presidencia de la Institución Provincial, dejando fuera al candidato oficialista, Pedro Luis Gómez. En primera fila de ese momento de sorpresa, Pablo Casado, entonces sólo diputado raso por Ávila, que ahora como presidente del partido, a la hora de elegir candidato, ha decidido dejar a un lado a quien le hizo presenciar y evidenciar en su cara el bochorno.

Siglas a medida

También con partido propio, son varios los cargos hasta ahora con carné del PP que se pasan al PPSO (Plataforma del Pueblo Soriano), la formación fundada hace unos años y que de cara a esta múltiple cita electoral resurge tras cierto letargo. Al frente de ella, su impulsor, el alcalde de Almazán, José Antonio de Miguel Nieto, que en su armario guarda «chaquetas» multicolor. Fue procurador y alcalde del PP, partido del que llegó a ser número dos, pero se escindió con sus propias siglas, hasta que en las elecciones de 2015 se integró en Ciudadanos, del que ya no forma parte. Y eso que llegó a sentarse en la Diputación de Soria bajo las siglas de la formación naranja.

No es el único cargo popular que cambia a ese mismo bando. Otro nombre destacado es el Antonio Pardo. Quien fuera presidente de la Diputación de Soria por el PP, partido por el que ocupó durante años la Alcaldía de El Burgo de Osma, y en las primarias para presidir el partido a nivel provincial se midió sin éxito a Mar Angulo vuelve a la primera línea política bajo el logo de PPSO. La vicepresidenta de la Diputación y alcaldesa de Almarza, Ascensión Pérez, y los regidores de San Leonardo de Yagüe y Cabrejas del Pinar, Jesús Elvira y Fidel Soria, respectivamente, también.

Ahora Decide es la formación con la que un histórico del socialismo zamorano como Manuel Fuentes intentará volver a la primera línea política. Será su cabeza de cartel en las municipales. Y no será una contienda nueva para quien fuera procurador durante dos legislaturas, pues llegó a ser candidato a la Alcaldía de Zamora por el PSOE, al que ya no pertenece y reprocha las «muchísimas zancadillas» que le pusieron.

Marcado desde el inicio de la actual legislatura por las discrepancias y los problemas, el grupo municipal de Sí se Puede Valladolid -la marca con la que en 2015 concurrió Podemos- ve cómo su portavoz cambia de «chaqueta» para la próxima cita con las urnas. Charo Chávez ya ha «fichado» como independiente, asegura, para integrarse en la lista del PSOE que encabezará de nuevo el actual alcalde, Óscar Puente.

En bloque, tres concejales de Medina del Campo (Valladolid), encabezados por su portavoz, Olga Mohíno, ya han hecho efectiva su baja en el PP. Aunque su adiós al Ayuntamiento no significa una despedida definitiva, pues ya han avanzado que se presentarán con un nuevo partido ajustado a sus intereses, después de que la dirección popular haya optado por otro nombre -Guzmán Gómez- como cabeza de cartel para intentar recuperar la Alcaldía. También tras saber que no será candidata, ha dejado las filas del PP la alcaldesa de Zaratán, Susana Suárez, quien parece que se unirá a Vox.

Quien se suma a las sigas del PP es José Manuel Barrio, el actual alcalde de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, quien abandona así el bloque independiente local de IPAE.