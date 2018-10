Educación Rey califica de «verdad incómoda» las palabras de Tejerina sobre la brecha educativa El consejero de Educación de Castilla y León reclama al Gobierno medidas para igualar la calidad educativa entre las comunidades autónomas

El consejero de Educación, Fernando Rey, ha reclamado este lunes al Gobierno que incentive la igualdad entre los sistemas educativos de las comunidades autónomas, a la vez que calificó de «verdad incómoda» las críticas realizadas la pasada semana por la exministra de Agricultura y vicesecretaria de Acción Social del PP, Isabel García Tejerina, que aseguró que existe un «deterioro» en la educación que hace que haya grandes diferencias entre las comunidades autónomas.

Fernando Rey, que realizó estas declaraciones en Valladolid durante la presentación del sello ambiental «Centro Educativo Sostenible», un reconocimiento que otorgará la Junta a los colegios e institutos que acrediten planes integrales en gestión ambiental, remarcó que los datos de los informes PISA «están ahí», aunque reconoció que por una cuestión de «elegancia» nunca ha comparado los datos de Castilla y León con los de ninguna otra comunidad, informa Ical.

No obstante, el consejero aseguró que las palabras de García Tejerina plantean una cuestión fundamental para España como es la desigualdades de la calidad educativa entre comunidades. «Estamos ante una verdad incómoda que no se quiere plantear, a pesar de que es uno de los puntos más importantes del sistema educativo nacional. Las comunidades que figuran con peor rendimiento escolar se dedican a ocultar estos resultados de forma sistemática, las que tenemos mejor nota no decimos nada por una cuestión de elegancia y el Ministerio de Educación no se pronuncia», aseveró.

A su vez, insistió que las declaraciones de García Tejerina ponen de manifiesto un grave problema que tiene el sistema educativo de España, «aunque no nos resulte grato reconocerlo», sentenció.