Una de cada cuatro familias de Castilla y León no puede irse fuera de vacaciones También el 25% de los hogares se ve incapaz de afrontar un gasto imprevisto

La Encuesta de Condiciones de Vida publicada ayer mostró una vez la complicada situación en la que viven un significativo número de hogares debido a las dificultades económicas. En el caso de Castilla y León, aunque en algunas estadísticas se mejora y en otras no, los datos muestran que hay menos carencias que en el conjunto del país pero aún siguen siendo muy llamativas. Entre ellas, y en pleno periodo estival, estaría que el 27,3 por ciento de los hogares de la Comunidad no puede permitirse irse de vacaciones al menos una semana al año. Aunque se trata de un porcentaje elevado se encuentra muy alejado de los que se registraban en pleno crisis cuando más del 40 por ciento no tenía posibilidad de viajar.

En una línea similar, una de cada cuatro familias admite que no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos con un ligero aumento respecto al año anterior como también se ha producido en la cantidad de familias que no puede mantener su vivienda con una temperatura adecuada (pasa del 2,6 por ciento al 6,1). También crecen los hogares que han tenido retrasos en el pago de gastos relaciones con la vivienda principales (del 2,3 al 3,1) mientras disminuye los que no pueden tener un automóvil o un ordenador personal.

Riesgo de pobreza

Mientras, el porcentaje de población en riesgo de pobreza se situó en Castilla y León en 2018 en el 16,1 por ciento, siete décimas más que el año anterior, muy por debajo de la media nacional del 21,5 por ciento. Con estas cifras, la Comunidad es la séptima con la tasa de riesgo de pobreza más baja, alejadas de casos como Extremadura (37,6 por ciento), Canarias (32,1 por ciento) y Andalucía (32).

Los hogares de Castilla y León tuvieron unos ingresos medios anuales de 27.665 euros en 2018, lo que supone una subida respecto al año anterior del 5,9 por ciento. Aunque puede resultar paradójico este aumento hace que a la vez se incremente la considerada población en riesgo de pobreza porque su porcentaje y detección depende de los ingresos de los ciudadanos de cada país.

El estudio concreta que los ingresos medios anuales netos por persona se situaron en Castilla y León en 11.949 euros, mientras que en España fue de 11.412 euros. La encuesta del INE precisa que el 43% de los hogares de la Comunidad tiene dificultades para llegar a final de mes, 4,5 de ellos, «mucha dificultad» .