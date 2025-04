Barrios cuestiona la lealtad del Gobierno con las comunidades

«Esa solidaridad y cooperación que le pide el Gobierno a la Unión Europea queremos que la tenga también con las comunidades». Así de contundente se mostró ayer el consejero de Empleo, Germán Barrios, quien, además, cuestionó la «lealtad institucional» que el Ejecutivo central está teniendo con las autonomías. Durante una rueda de prensa telemática, el titular también del área industrial aseguró que en la última conferencia sectorial le trasladó al Ministerio la necesidad de una «financiación extraordinaria» para las regiones para hacer frente en primer lugar a la crisis sanitaria y, después, para prepararse ante la crisis económica y de empleo que se avecina.

La «respuesta» fue, dijo el consejero, una resolución que «vacía de competencias a los territorios en materia de políticas de empleo» y que en la práctica supone que Castilla y León dejará de percibir 80 millones de euros. Ante esta medida, «un decreto sin consenso, desorganizado y con nocturnidad», Barrios trasladó al Ejecutivo central que «se rompía el principio de colaboración, cooperación y corresponsabilidad». Y no sólo eso, sino que esa actitud terminaba con el «principio de lealtad institucional» con el que desde la Junta quieren trabajar junto al Gobierno. «Le trasladaré a la ministra que la región seguirá trabajando en esta crisis, pero con la lealtad y el ‘feed-back’ de responsabilidad entre administraciones», concluyó.

Abril, «incluso peor»

Y es que las primeras consecuencias que está dejando ya el coronavirus a nivel económico no son buenas. Los últimos datos de desempleo –8.900 parados más y 32.000 afiliados menos a la Seguridad Social en el mes de marzo en la región– son «muy malos», «los peores de la serie histórica». Pero todos los pronósticos apuntan a que abril «puede ser incluso peor» en una Comunidad en la que 158.000 personas tienen suspendidos sus contratos debido a la crisis sanitaria y «tienen miedo por saber si perderán su empleo» definitivamente. Ante este panorama el esfuerzo que deben realizar las administraciones es «titánico», reconoció.

Castilla y León se prepara ya para tender la mano a las industrias, empresas y autónomos y ha diseñado una batería de medidas de apoyo que suman los 424 millones de euros, a los que se añadirán otros 64 de políticas locales. Pero el consejero se mostró convencido de que las acciones iniciales paliarán solo el «primer golpe»de la crisis. «Sabemos que tenemos que intensificar las ayudas y hacer un esfuerzo más grande», recalcó y, por ello, insistió en pedir al Ejecutivo de Pedro Sánchez un «verdadero plan de choque y de reinicio de la actividad para el futuro próximo».

La respuesta a esta petición no gustó al titular de Empleo, como tampoco que el Ministerio haya decidido mantener la apertura comercial en las zonas de afluencia turística el próximo domingo 12 de abril. El Gobierno autonómico «acata, pero no comparte» esa decisión. De hecho, previamente ya había determinado que no estuviera permitido abrir en esa fecha, pero el Ministerio le frenó asegurando que esa era su competencia.

Por último y ante los anuncios de empresas como Michelin que prevén retomar su actividad el día 13 de abril, Barrios recordó que la «industria manufacturera de primer orden» tendrá que volver a producir antes, aunque pidió que en estos casos se «atienda con el mayor de los esfuerzos» a garantizar las medidas de seguridad para los trabajadores. De lo contrario, «la autoridad sanitaria deberá intervenir», dijo.