Por Ávila y PP, cerca de «un punto de encuentro» La formación abulense presenta al PP un documento de propuestas para un acuerdo que de estabilidad a la legislatura en Castilla y León

La dirección de Por Ávila ha presentado un documento de propuestas al PP para un acuerdo que dé estabilidad a la legislatura una vez que las formaciones que sustentan el Gobierno autonómico han perdido la mayoría. El presidente de la formación abulense, José Ramón Budiño, ha señalado este jueves que ha llegado el momento de «poner negro sobre blanco esas propuestas en firme» y espera concretar este acuerdo entre partidos en un documento firmado por ambas partes.

Budiño ha confirmado que este pasado lunes se produjo una nueva reunión entre ambos partidos, de manera presencial en Valladolid, en la que por parte de Por Ávila acudieron, además del presidente, el vicepresidente y alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y el procurador de esta formación en las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, cuyo voto es ahora decisivo para otorgar la mayoría absoluta a la coalición formada por PP y Cs.

El presidente de Por Ávila ha reconcido que las negociaciones se encentran en el momento de «poder llegar a un punto de encuentro» pero sin llegar a «un principio de acuerdo. Simplemente se están desarrollando con total normalidad», por lo que ha mostrado su confianza en que puedan llegar a buen puerto «por el bien de todos los castellanos y leoneses y los abulenses». «Eso es algo que depende de dos partes, no sólo de la nuestra», ha explicado.

Una vez que se han producido ya varias reuniones, las dos partes se han emplazado ya a poner las propuestas de ambas partes sobre la mesa. «El diálogo, igual que en el momento en el que se produjo la moción de censura es fluido, pero ahora hay que concretar», ha remarcado.

Desde Por Ávila se insiste en que lo que han puesto como demandas principales son «las que tienen los abulenses» y se ha mostrado expectante ante «la predisposición de la Junta para llegar a un acuerdo para dar esa estabilidad que precisa el Gobierno».

Desde Por Ávila se asegura que, aunque sin desvelar cuáles han sido, se han planteado propuestas concretas que coinciden en términos generales con las enmiendas que la formación presentó a los presupuestos. Pero también avanza que habrá otros planteamientos «que se pueden desarrollar y que van a redundar en beneficio de la provincia, no pidiendo ser más que nadie, pero tampoco menos».

Preguntado sobre unas declaraciones del procurador Pedro Pascual en las que se mostraba más partidario de un acuerdo parlamentario que de Gobierno, Budiño ha reconocido que «hay varias propuestas y fórmulas», si bien no ha querido entrar en valoraciones personales. «Si finalmente se llega a un acuerdo, tendremos que dar una estabilidad política que la coyuntura social está demandando ahora mismo», ha remarcado.

Budiño, quien ha insistido en que en la negociación no se están considerando cargos públicos, no ha querido marcar plazos para cerrar o no las conversaciones: «Nosotros estamos a disposición de la Junta para poder abrir esa línea de contacto, pero no somos quién para marcar plazos», ha concluido.