Arrimadas cree que la pertenencia anterior al PP de Clemente no significa «que ya no pueda hacer más en la vida» Contesta a Igea que la «regeneración» en Ciudadanos significa «elegir a los miembros del partido por primarias»

La presidenta de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, abrió este lunes las puertas de la formación naranja a la que fuera presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, porque entendió que su pasado como integrante del PP no significa «que ya no pueda hacer nada más en la vida» porque «no es una religión». Según declaraciones de Arrimadas a la Cadena Ser recogidas por Ical, el partido desarrollará un proceso de primarias en el que serán los integrantes de la formación los que tendrán que determinar quién será el candidato de Ciudadanos en Castilla y León.

Después de las declaraciones de uno de los aspirantes de Ciudadanos a las primarias para optar a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, que consideró que Clemente no es una persona idónea porque no representa la regeneración de la que quiere hacer gala la formación naranja, Arrimadas defendió que el partido celebra primarias, lo que es sinónimo de «debate interno, libertad y son los afiliados quienes votan». Además incidió en que regeneración en el caso de Ciudadano significa «elegir a los miembros del partido por primarias».

De la misma manera, Arrimadas se felicitó por que al proyecto de Ciudadanos se estén incorporando «muchos votantes» que antes respaldaban al PP, al PSOE o que estaban en la abstención, así como profesionales que no habían hecho política o políticos de otra formación y que «dan el salto» con el fin de «aportar su granito de arena al servicio público».

«El centro se está ensanchando»

Para Arrimadas, el centro «se está ensanchando y creciendo» y este crecimiento es «imparable» en el caso del centro «limpio, nuevo, liberal y con regeneración interna«. Al mismo tiempo, deseó «mucha suerte» en las primarias a los compañeros de Castilla y León, e incidió en que tendrán que ser los ciudadanos quienes elijan el perfil de la persona que encabezará la candidatura a la Presidencia de la Junta entre Igea y Clemente. «Si consideran que es una persona preparada para poder colaborar y aportar a un proyecto como el nuestro que crece, serán los afiliados quienes lo decidan», añadió.

Arrimadas recordó que en otros partidos se actúa «a dedazos» y no se tiene en cuenta un proceso de estas características. «Esto no significa que alguien que haya votado al PP o al PSOE o haya estado militando en esos partidos ya no pueda hacer nada más en la vida, no es una religión», sentenció. «Si la gente está preparada, limpia, si te votan los ciudadanos y puedes aportar al proyecto, se puede sumar tanto gente que ha votado a otros partidos como que no estaba votando o gente que tiene experiencia profesional», porque son personas que están aportando «su granito de arena en un proyecto que crece como es Ciudadanos», finalizó.