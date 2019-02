Tertulia Cope-ABC Armisén: «El PSCL tiene personas, pero no veo que tengan proyecto» La presidenta del PP de Palencia dice que «no hay que pensar» que el modelo sanitario actual «no funciona»

I. TOMÉ

Valladolid Actualizado: 05/02/2019 08:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La presidenta del Partido Popular de Palencia y de la Diputación Provincial, Ángeles Armisén, aseveró ayer en la tertulia COPE-ABC que el Partido Socialista de Castilla y León (PSCL) «tiene personas, pero no veo que tengan proyecto» y mencionó como ejemplo al líder de los socialistas en la Comunidad, Luis Tudanca. «Yo respeto todo, soy de convicciones demócratas intensas, pero si creen que es el momento, yo realmente no veo una alternativa del PSCL en Castilla y León», aseguró ayer Armisén. En este sentido, la presidenta del PP palentino se mostró optimista y, frente a las encuestas que indican que los populares no gozan de un buen momento, puntualizó que el PP vive «los mejores momentos de todos los partidos políticos», porque si viven alguna dificultad «me gustaría saber cómo están algunas de las otras formaciones», ironizó.

Respecto a un tema candente en Castilla y León como es la sanidad, la líder provincial confirmó que las cosas «se pueden hacer mejor», pero que «no hay que pensar» que el modelo sanitario actual «no funciona». «Es difícil mover un sistema tan asentado como este de la noche a la mañana, pero desde luego hay cosas que podemos hacer mejor». Por esta razón, la presidenta de la Diputación de Palencia, desde su posición, se comprometió a plantear la revisión el modelo sanitario actual porque la realidad social «se ha modificado de manera muy rápida porque nuestra realidad demográfica ha cambiado».

Además, aseveró que se trata de un servicio público «que hay que prestar de la mano de los profesionales sanitarios» y hay que «trabajar mucho» en coordinación y formación. Asimismo, negó que en este momento no haya médicos, pero acertó a decir que es cierto que «en momentos puntuales» hay una falta de profesionales de medicina de familia y atención primaria «que eligen como opción no irse al medio rural», algo que «no es criticable» porque decidan ejercer su profesión en el medio urbano.

Irrupción de Vox

Respecto a la irrupción de Vox en el panorama político actual y su posible amenaza para el PP en el medio rural, la presidenta del PP provincial apuntó que tiene la intuición de que Vox realiza «una política de comunicación», algo que es «lo que por el momento conocemos de este partido». Asimismo, Armisén explicó que «el compromiso se demuestra andando» y más allá de dicha afirmación «no puedo decir nada, porque ni conozco a sus candidatos ni su experiencia. Sólo sé de sus mensajes en whatsapp y en las redes sociales», aclaró.

Por otro lado, en relación a las declaraciones realizadas por el presidente del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en las que aseguró que los candidatos a las diputaciones provinciales se sabrían tras las elecciones municipales, Ángeles Armisén recordó que el secretario general del PP, Pablo Casado, la confirmó el día que presentó a los candidatos en Palencia y, desde su punto de vista, cree que en Castilla y León se sabrá quienes van a ser los candidatos antes de las elecciones, aunque «no sé si ese criterio se mantendrá a nivel nacional».

Por último, la presidenta del PP de Palencia evitó pronunciarse en cuanto a la posibilidad de ser consejera en el caso de que el Partido Popular gobernase de nuevo en la Comunidad. «Paso a paso», reconoció Armisén, quien también apuntó que «pocos nos atrevemos a decir qué es lo que pasará al día siguiente en política» y que «siempre cumplo en el compromiso en el que estoy».