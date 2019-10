Armisén: «Luchamos contra años de potenciar lo urbano como lo bueno y lo rural como lo malo» La presidenta de la Diputación de Palencia y de la FRMP rechaza el término «España vaciada» porque «no estamos vacíos, estamos llenos de oportunidades»

J. L. MARTÍN/I. JIMENO VALLADOLID Actualizado: 27/10/2019 09:59h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los vecinos como prioritaridad, la búsqueda del consenso social como imprescindible y una llamada a cambiar la visión que existe del medio rural. Son los principios que guían el discurso y hacer de Ángeles Armisén. Una de las tres presidentas del PP de una diputación en Castilla y León, junto a Salamanca y Segovia, con mayoría absoluta y que ve en «los mejores compañeros» que tiene en alcaldes y concejales como clave de ese éxito cada vez más complicado. ¿Y de cara a las generales del 10 de noviembre ve al PP haciéndose con escaños que en abril fueron a Ciudadanos? «Fácil no hay nada», señala, pero también que las encuestas y la capacidad de pacto de su partido alientan a cierto optimismo y más en una tierra en la que estarían «no sólo orgullosos, sino encantados» de que el próximo presidente del Gobierno fuera palentino, Pablo Casado.

-La despoblación o reto demográfico ha entrado en el debate político nacional hace un año o dos, llega tarde...

-Hace doce años fui la primera portavoz del PP de una comisión en el Parlamento autonómico sobre la demografía y algunas cuestiones se pusieron en marcha. Destacaría el transporte a la demanda ¿Que hay que tomar medidas más drásticas? Probablemente, sí.

-Habla de la Agenda de la Población, que algunos consideran un fracaso, pero faltan propuestas más concretas y arriesgadas.

-Estoy de acuerdo. Yo creo que hay que tomar decisiones a lo mejor a veces más arriesgada y, fundamentalmente, de competencia nacional. Todos sabemos que el movimiento poblacional va a las macrociudades y a los sitios de costa.

-¿Y ese movimiento hacia las grandes urbes tiene freno?

-Yo creo que es difícil. Lo que tenemos que intentar es poner los medios para que quien quiera abandonar la mala vida en el medio urbano tenga la posibilidad de hacerlo en el medio rural. Sin duda alguna, la oportunidad para ello es internet. Hay que primar el despliegue de las operadoras en el medio rural frente al medio urbano. Y eso es de competencia nacional.

-Y las diputaciones, ¿Qué pueden hacer?

-Somos una administración de proximidad, igual que los ayuntamientos, Primero, resolver las cuestiones del día a día. Segundo, el principio de solidaridad. Palencia tiene la misma extensión que el País Vasco, que tiene 2,5 millones habitantes, casi los mismos que las nueve provincias de Castilla y León. Esa foto hay que tener para saber que nadie entendería el País Vasco sin una administración intermedia. En Palencia cabe la comunidad de Madrid, con más de cien municipios, y cuando hablamos de Madrid sólo tenemos uno en la cabeza. El alfoz vive de una macrociudad, nosotros no tenemos. Tenemos que potenciar los valores de vivir en el medio rural. El medio rural y la España de interior luchamos contra años y años de potenciar lo urbano como lo bueno y lo rural como lo malo. Quien se quedaba en el medio rural era quien no triunfaba. Es educativo, cultural. Luego, las nuevas maneras de comunicar. Me gustaría que se hiciera una serie sobre el medio rural que no fuera con los tópicos, porque siempre es con una connotación negativa.

-Pero puede ser negativa y real...

-No. Creo que no es real. Nadie dice que esté todo perfecto, pero tampoco lo está en una ciudad. Hay que mejorar, pero no se hace lo suficiente para que sea atractivo, para que se elija el medio rural. Tenemos mucho que hacer, porque el medio rural tiene los recursos que demanda el medio urbano. Somos complementarios y necesarios.

-¿Y los políticos están haciendo cambiar esa mentalidad?

-Lógicamente, las diputaciones y los ayuntamientos del medio rural somos los que estamos más convencidos.

-Los grandes partidos...

-Creo que sí. Desde hace año y medio se habla de la despoblación y se despierta la curiosidad de cómo vive la España de interior, ese 20 por ciento de la población que todos los días no coge un metro o no está en un atasco. Es lo que hay que contar, y contarlo donde se toman decisiones y ya hay generaciones que no tienen ningún contacto.

-Y la ley de Ordenación del Territorio, tan cuestionada, ¿puede ser uno de los grandes instrumentos?

-Fundamentalmente, una ley que ordene al territorio y a la población tiene que tener mucho consenso. Cuando digo consenso no hablo del político, hablo del social. Creo que es necesario hacer algo, pero que hay que trabajar lo primero con la población del territorio. Y hay que contar mucho con el papel de la diputación. Probablemente, esa ley tiene muchas bondades, también riesgos, pero es que decidir es arriesgar y creo que deberíamos retomar esa explicación. El consenso político sólo va a venir dependiendo del momento. Me sorprendió que después de estar muchos años escuchando al PSOE que había que hacer una ley de ordenación del territorio, votó en contra.

-Quizá fue porque palpaban que en los pueblos no gustaba esa ley...

-Sobre todo si tú vas a contarles que no es bueno. Creo que fue un momento político que el PSOE aprovechó, no sé si en contra de los dirigentes actuales, pero seguro que en contra de muchos compañeros que tuve en el parlamento que durante muchos años pensaban que lo prioritario en Castilla y León era hacer una ordenación del territorio.

-No le gusta el término España vaciada.

-No lo voy a usar nunca.

-¿Por qué?

-Porque no estamos vacíos ni de historia, ni de patrimonio, ni de recursos ni de personas ni de nada. Estamos llenos de oportunidades y de compromiso para intentar desarrollar esa tierra. Vaciada no hace que sea atractivo. No me gusta nada y me parece oportunista.

-En un foro, un experto aseguraba que el futuro está en los municipios intermedios. ¿Lo comparte?

-Creo que en un territorio tan extenso es evidente que desarrollar y potenciar núcleos intermedios hace que garantice servicios de proximidad. Si sólo potencias en Palencia, es muy difícil que puedas garantizar la totalidad de los servicios en el resto del territorio. O si pretendes que haya de todo en todos los sitios, todos sabemos que eso suena bien, pero que no es la realidad a la que nos vamos a enfrentar. Son modelos territoriales que existen en otros países y otras comunidades. Tiene que haber servicios básicos y accesibles en todo el territorio, pero hay que potenciar núcleos intermedios y que, además, se ha hecho normalmente de forma natural.

-Si tuviera que poner una medida urgente, ¿cuál sería?

-Internet. Sin duda alguna. Es la oportunidad del medio rural.