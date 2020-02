Argüello advierte que el «agotamiento del sistema» puede provocar un «colapso» Pide refugiarse en la Iglesia y apuesta por una economía diferente, que «hace vivir», humaniza y cuida la creación

El obispo auxiliar de Valladolid y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha advertido este martes del «agotamiento del sistema» que puede provocar un «colapso», motivado por la crisis «entrópica». «No me parece abusivo hablar de que nos encontramos ante una especie de naufragio, ante una caída generalizada de la dimensión espiritual, en el sentido más amplio y no solo religioso», afirmó. Ante esta situación, apostó por volver a contar con Dios y refugiarse en la Iglesia católica, que habla de esperanza, fraternidad, reconocimiento de un padre común y responsabilidad.

Durante su participación en el Foro Económico de El Norte de Castilla y León, con la ponencia «Re-animar la economía», Argüello se refirió a las palabras del papa Francisco de practicar una economía diferente, que «hace vivir y no mata, que incluye y no excluye, que humaniza y no deshumaniza y que cuida la creación y no la depreda». Añadió que una mirada católica ayuda a poner en relación la casa, la familia, la persona y la trascendencia.

El obispo auxiliar de Valladolid aseguró que el mundo vive un «singular giro» y un cambio histórico en muchos aspectos, en el que la Iglesia puede ayudar. Precisó que no solo con su papel en la prestación de servicios sociales y en la colaboración de la vida pública con las instituciones sino también para cambiar los estilos de vida. «Es imposible plantear un giro económico y la remodelación del estado del bienestar sin cambiar los estilos de vida. Es difícil cuidar el planeta si no estamos dispuestos a un tipo de vida más austero», consideró. También se refirió a que este tipo de crisis se produce cada vez que una sociedad pierde el sentido y la dirección en «su caminar».

A diferencia de las crisis dialécticas, donde sirven los ajustes técnicos y las medidas legislativas o reglamentarias, en las crisis entrópicas son necesarias una renovación en la propuesta de sentido. Mencionó la llamada salida de la crisis económica, con sus «ajustes», que ha provocado que familias no puedan vivir con lo necesario para tener una vida digna, pese a tener un trabajo. Además, habló de la situación que atraviesan algunos países empobrecidos. «En una economía global no nos podemos sentir indiferentes con lo que ocurre en África, Iberoamérica y países de Asia. El mundo global también pide responsabilidades globales», significó.

Contra la cultura del enfrentamiento

En declaraciones recogidas por la Agencia Ical, defendió una visión más humanista de la economía, más vinculada a la ética y la persona, y reclamó que el hombre vuelva a ser el dueño de sus sueños frente a los «dominadores» de los sueños. En ese sentido, se refirió a empresas como Google, Amazon, Microsoft y Apple que conocen nuestros gustos y pensamientos. «Si no cultivamos el alma, otros lo cultivará por nosotros», expuso. Asimismo, Luis Argüello cargó contra la cultura del enfrentamiento que está instalada en la política nacional, tal y como quedó demostrado en el último debate de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Parece que buscar el bien común parece imposible», sentenció.