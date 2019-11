Elecciones generales 10-N La apuesta local se mira en el espejo de Revilla Por Ávila, UPL y PPSo buscan su reflejo en el logro del Partido Regionalista Cántabro para obtener su escaño Las formaciones de corte provincial entran en la campaña nacional para fragmentar aún más el disperso voto

Con los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del pasado mes de mayo como aval y el aliciente de lo logrado en las generales de abril por otras formaciones que pueden considerar en cierto modo «hermanas» en cuanto a diseño y vinculación a lo más próximo, hay bloques que también en Castilla y León tratan de dar el salto a la política nacional con su prisma local como seña de identidad y «leit motiv» de su campaña. El espejo en el que se miran, la histórica Coalición Canaria o el Partido Regionalista de Cantabria de Miguel Ángel Revilla, que tras los anteriores comicios logró un escaño en el Congreso. Más opciones de papeletas para elegir y mayor fragmentación del ya disperso voto que en la cita con las urnas del pasado abril dibujó un colorido hemiciclo con varias combinaciones posibles, pero sin entendimiento.

Beneficiarse de los vientos de cola que arrastran sus naves con la «bandera» de la defensa de lo más próximo arriada e intentar llegar al puerto de conseguir representación en el Congreso de los Diputados está en la meta compartida de formaciones como Por Ávila, Unión del Pueblo Leonés (UPL), Plataforma del Pueblo Soriano (PPSo) o Centrados (Segovia). Cada una desde su prisma y su reducido «coto» se han lanzado a intentar cazar la preciada pieza en forma de escaño que les brinda la repetición de los comicios generales el 10 de noviembre.

Aunque no para todos es nueva la experiencia. El único verdaderamente debutante en la lid de la contienda nacional es Por Ávila, que aún embriagado por el éxito de su «estreno» electoral el pasado 26 de mayo en las autonómicas y municipales quiere también poner su «pica» abulense en Madrid. Con una lista encabeza por Gonzalo González de Vega, la formación nacida de una escisión del Partido Popular en una tierra que había sido feudo inexpugnable de la formación de la gaviota, intentarán hacerse con uno de los tres parlamentarios en juego.

Ya en mayo lograron romper todos lo pronósticos y quinielas sentando a un procurador en las Cortes de Castilla y León y hacerse con la Alcaldía de la capital amurallada, con Jesús Manuel Sánchez Cabrera al frente. Sin mayoría absoluta, Por Ávila fue, sin duda, la fuerza más votada, logrando 11 de los 25 concejales. Es una de las tres mayorías relativas logradas, junto a otras 10 absolutas y 80 ediles en el conjunto de la provincia, merced a los más de 14.800 votos conseguidos en su estreno electoral. A nivel autonómico, algo menos de 9.500 papeletas con las nuevas siglas le brindaron un procurador, Pedro Pascual, integrado en el variopinto Grupo Mixto de las Cortes.

En las generales de abril, a Ciudadanos, que logró el tercer escaño en juego, le costó más de 19.100 sufragios, y Vox, con más de 14.600, una cifra similar a la de Por Ávila en las municipales -y eso que no se presentó en todos los pueblos-, no consiguió acta en la Carrera de San Jerónimo. Así que Por Ávila, deberá duplicar casi por dos los apoyo de las autonómicas para sacar billete con el que Gonzalo González de Vega, su cabeza de cartel, llegue a Madrid

Su «ejemplo», reconocen, son esas formaciones de corte provincial y que su objetivo es llevar en persona al debate nacional las demandas de sus paisanos, sin los filtros ni matices de corte regional y nacional de las grandes formaciones. «Lo que queremos es eso. Luchar por los intereses de Ávila», señalaba Sánchez Cabrera con la vista puesta en ser «los Revilla» abulenses.

Y tras un receso, vuelve a intentar su hueco en la política nacional UPL (Unión del Pueblo Leonés). El partido leonesista ya ha concurrido en pasadas citas con las urnas, aunque sin lograr hasta ahora transformar el apoyo en escaños. Saben que «es difícil», según reconoce su secretario general y también cabeza de lista al Congreso de los Diputados, Luis Mariano Santos. Pero también que «es el mejor momento en mucho tiempo» para hacer realidad ese sueño no cumplido de que León tenga su escaño en el palacio custodiado por los leones.

Aunque también se presentan en su Zamora y Salamanca, es en León donde echan el resto. Pero necesitan más de 40.000 votos y saben que «es difícil». Pero salen prestos a jugar el partido. El también procurador de la formación en las Cortes hace una cuenta fácil: que cada uno de los que les votó en mayo consiga sumar otro adepto. Así, saldrían los números. En las municipales de mayo lograron algo más de 20.700 apoyos, menos del 8 por ciento de todos los votos depositados por los leoneses. Y sin llegar a los 27.000 sufragios, Luis Mariano Santos consiguió revalidar su escaño en el Parlamento autonómico. En las generales de abril, a las que no concurrió UPL, a Ciudadanos le costó más de 50.000 votos hacerse con un diputados.

Tampoco es nuevo en la pugna nacional la Plataforma del Pueblo Soriano (PPSo). Ya concurrió a la anterior cita, aunque sin éxito en forma de cosecha de escaños. Ahora lo vuelve a intentar. En esta provincia no ha decidido dar el salto a la arena de la contienda política la plataforma ciudadana Soria Ya! emulando a sus «colegas» de Teruel Existe, unidos en la lucha contra la despoblación y la reivindicación y a quienes las encuestas dan posibilidades de debutar con escaño. Eso sí, han criticado que el partido de corte más local que se presenta en esta provincia haga suyas muchas de las históricas reivindicaciones sorianas.

En la anterior cita con las urnas, PPSo no consiguió escaño en una provincia en la que lograr acta es complicado, pues sólo hay dos en juego para el Congreso. Casi 14.000 papeletas tuvo que sumar el PP para sentar a su diputado en la Carrera de San Jerónimo. PPSo no llegó ni a las 2.700 contabilizadas. Su apuesta, de nuevo, su líder, José Antonio de Miguel Nieto, ex del PP, que se acompaña al frente de la candidatura de quien también estuviera en las filas populares Adolfo Sáiz, quien sustituye en la lista del Senado a la también expopular María Jesús Ruiz. Y aunque lo intentó también en las autonómicas de mayo, al contrario que los otros partidos de corte local en otras provincias, PPSo no logró procurador. Con menos de 4.000 sufragios con sus siglas, fue la cuarta fuerza más votada, por detrás de PSOE, PP y Ciudadanos. A nivel local, algo más de 5.500 apoyos, el 11,25% del total en la provincia de Soria.

Y en Segovia vuelve a intentar también su incursión en la política nacional Centrados en Segovia. En las elecciones locales de mayo fue la cuarta fuerza con más apoyos, aunque con sólo 13 concejales en toda la provincia y poco más del 1,5% de todos los votos. En las Cortes, con menos de mil sufragios logrados, no consiguió parlamentario y la referencia de las generales de abril también les sitúa lejos de conseguir su meta. Ni 500 papeletas sumó entonces a su candidatura.

A ninguno, las encuestas le dan escaño, pero más allá de conseguir representación, lo cierto es que esos votos que seguro que «arañan» pueden condicionar el resultado del resto de partidos en esta reñida batalla.

Hasta 13 partidos se presentan en Ávila y Segovia La ensalada de siglas de este otoño electoral sigue siendo muy variada en Castilla y León. Además de los grandes partidos que tradicionalmente se han repartido los escaños en juego, PP y PSOE, o los emergentes que en las últimas citas han logrado presencia en el Congreso -Ciudadanos, Podemos y Vox-, hay otros muchos «ingredientes». Hasta 13 formaciones políticas se presentan a la Cámara Baja en Ávila y Segovia, donde más. Doce concurren por León, Salamanca y Valladolid; 11, por Zamora; 10 cuentan con lista por Palencia y Soria, y nueve por Burgos. En juego, en total, 31 escaños. Y al Senado, también muy variada es la oferta de candidatos, aunque algo menos. Las once listas de Ávila, Salamanca, Segovia y Valladolid marcan el tope.